تحلیل تکنیکال امروز Drift Protocol (DRIFT) صفحه تحلیل Drift Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه DRIFT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Drift Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Drift Protocol (DRIFT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0113 -- -10.54% -16.73% -61.69%

Drift Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Drift Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 7 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 4 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 3 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01136 0.01134 مقاومت دوم 0.01134 0.01133 مقاومت اول 0.01133 0.01133 نقطه محوری 0.01131 0.01131 حمایت اول 0.0113 0.0113 حمایت دوم 0.01128 0.0113 حمایت سوم 0.01127 0.01128

سیگنال‌ های بازار Drift Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.03M $1.56 M $1.59 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.12 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.10 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Drift Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت DRIFTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.08 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Drift Protocol (DRIFT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Drift Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT DRIFT $0.01129 $0.01129 $0.01129 +3.19% 5.02M (USDT) معامله کنید