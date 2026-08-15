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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Drift Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Drift Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Drift Protocol (DRIFT)

تحلیل تکنیکال امروز Drift Protocol (DRIFT)

صفحه تحلیل Drift Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه DRIFT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Drift Protocol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Drift Protocol (DRIFT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0113---10.54%-16.73%-61.69%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Drift Protocol

Drift Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Drift Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 7
خرید 8
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 4خنثی 4خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 3خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.01136
0.01134
مقاومت دوم
0.01134
0.01133
مقاومت اول
0.01133
0.01133
نقطه محوری
0.01131
0.01131
حمایت اول
0.0113
0.0113
حمایت دوم
0.01128
0.0113
حمایت سوم
0.01127
0.01128

سیگنال‌ های بازار Drift Protocol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.03M
$1.56 M
$1.59 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.03 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.03 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.12 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.10 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Drift Protocol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت DRIFTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.08 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Drift Protocol بیشتر کاوش کنید

معامله Drift Protocol (DRIFT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Drift Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTDRIFT
$0.01129
$0.01129$0.01129
+3.19%
5.02M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب DRIFT به USD

مقدار

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0.0112 USD

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