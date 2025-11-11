Dango Planet یک پلتفرم سواپ چند زنجیره ای مبتنی بر BNBChain و هوش مصنوعی است — که با BRC20 روی بیت کوین شروع کرده و به زنجیره های EVM، سولانا، سوئی و در نهایت همه شبکه ها گسترش مییابد.با صدور فرمان به زبان طبیعی به عامل هوش مصنوعی مجهز به LLM، سواپ انجام شده، مسیر معامله و کارمزد تراکنش بهینه میشود و سیگنال های خرید/نگهداری/فروش لحظهای ارائه میگردد.ویژگی های کلیدی: ادغام عامل هوش مصنوعی و LLM، پل و مسیریابی چند زنجیره ای، بهینه سازی مسیر و کارمزد، سیگنال های معاملاتی لحظه ای، امنیت سازمانی.