کوین «DELULU» از کلمه «delusional» به معنای «باور رویایی و متعهدانه» گرفته شده است. این کلمه دارندگان را به پذیرش تبلیغات، خیال‌ پردازی و ترس از دست دادن پول (FOMO) ترغیب می‌کند و با تکیه بر هیاهوی اجتماعی و فرهنگ ویروسی، رونق می‌گیرد. شعار آن: «بدون باور، سودی حاصل نمی‌ شود - جرات رویا پردازی داشته باش، جرات پرداخت داشته باش»، که منعکس کننده‌ ی اعتقاد راسخ مبتنی بر میم است.