قیمت لحظه‌ ای Delusional Coin امروز برابر است با 0.00015901 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DELULU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DELULU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Delusional Coin امروز برابر است با 0.00015901 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DELULU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DELULU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Delusional Coin

Delusional Coin قیمت لحظه ای(DELULU)

قیمت لحظه‌ ای 1 DELULU به USD:

$0.00015898
+8.77%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Delusional Coin (DELULU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Delusional Coin (DELULU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00014586
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000161
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00014586
$ 0.000161
--
--
+9.01%

+8.77%

+66.25%

+66.25%

قیمت لحظه‌ ای Delusional Coin (DELULU) برابر است با $ 0.00015901. در 24 ساعت گذشته، DELULU در بازه قیمتی حداقل $ 0.00014586 تا حداکثر $ 0.000161 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DELULU برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DELULU در یک ساعت گذشته +9.01%، در 24 ساعت گذشته +8.77% و در 7 روز گذشته +66.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Delusional Coin (DELULU)

--
$ 53.20K
$ 0.00
--
--
SOL

ارزش بازار فعلی Delusional Coin برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.20K. عرضه در گردش DELULU برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Delusional Coin (DELULU) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Delusional Coin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0000128184+8.77%
30 روز$ +0.00004045+34.11%
60 روز$ -0.00002469-13.45%
90 روز$ -0.00106669-87.03%
تغییر قیمت امروز Delusional Coin

امروز، DELULU تغییر $ +0.0000128184 (+8.77%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Delusional Coin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00004045 (+34.11%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Delusional Coin

با گسترش بازه به 60 روز، DELULU تغییر $ -0.00002469 (-13.45%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Delusional Coin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00106669 (-87.03%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Delusional Coin (DELULU) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Delusional Coin را ببینید.

Delusional CoinDELULU چیست

کوین «DELULU» از کلمه «delusional» به معنای «باور رویایی و متعهدانه» گرفته شده است. این کلمه دارندگان را به پذیرش تبلیغات، خیال‌ پردازی و ترس از دست دادن پول (FOMO) ترغیب می‌کند و با تکیه بر هیاهوی اجتماعی و فرهنگ ویروسی، رونق می‌گیرد. شعار آن: «بدون باور، سودی حاصل نمی‌ شود - جرات رویا پردازی داشته باش، جرات پرداخت داشته باش»، که منعکس کننده‌ ی اعتقاد راسخ مبتنی بر میم است.

هم اکنون Delusional Coin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Delusional Coin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DELULU را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Delusional Coin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Delusional Coin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Delusional Coin (USD)

ارزش Delusional Coin (DELULU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Delusional Coin (DELULU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Delusional Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Delusional Coin را بررسی کنید!

توکنومیکس Delusional Coin (DELULU)

درک، توکنومیکس Delusional Coin (DELULU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DELULU بیشتر بدانید!

نحوه خریدDelusional Coin (DELULU)

آیا به دنبال نحوه خرید Delusional Coin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Delusional Coin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DELULU به ارزهای محلی

منابع Delusional Coin

برای درک عمیق‌ تر Delusional Coin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Delusional Coin

امروز Delusional Coin (DELULU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DELULU به واحد USD برابر است با 0.00015901 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DELULU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DELULU نسبت به USD برابر است با $ 0.00015901. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Delusional Coin چقدر است؟
ارزش بازار DELULU برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DELULU چقدر است؟
عرضه در گردش DELULU برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DELULU چقدر بوده است؟
DELULU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DELULU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DELULU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات DELULU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DELULU برابر است با $ 53.20K USD.
آیا DELULU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DELULU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DELULU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Delusional Coin (DELULU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

