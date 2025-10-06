Delusional CoinDELULU چیست

کوین «DELULU» از کلمه «delusional» به معنای «باور رویایی و متعهدانه» گرفته شده است. این کلمه دارندگان را به پذیرش تبلیغات، خیال‌ پردازی و ترس از دست دادن پول (FOMO) ترغیب می‌کند و با تکیه بر هیاهوی اجتماعی و فرهنگ ویروسی، رونق می‌گیرد. شعار آن: «بدون باور، سودی حاصل نمی‌ شود - جرات رویا پردازی داشته باش، جرات پرداخت داشته باش»، که منعکس کننده‌ ی اعتقاد راسخ مبتنی بر میم است. کوین «DELULU» از کلمه «delusional» به معنای «باور رویایی و متعهدانه» گرفته شده است. این کلمه دارندگان را به پذیرش تبلیغات، خیال‌ پردازی و ترس از دست دادن پول (FOMO) ترغیب می‌کند و با تکیه بر هیاهوی اجتماعی و فرهنگ ویروسی، رونق می‌گیرد. شعار آن: «بدون باور، سودی حاصل نمی‌ شود - جرات رویا پردازی داشته باش، جرات پرداخت داشته باش»، که منعکس کننده‌ ی اعتقاد راسخ مبتنی بر میم است.

پیش‌ بینی قیمت Delusional Coin (USD)

توکنومیکس Delusional Coin (DELULU)

درک، توکنومیکس Delusional Coin (DELULU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DELULU بیشتر بدانید!

نحوه خریدDelusional Coin (DELULU)

منابع Delusional Coin

برای درک عمیق‌ تر Delusional Coin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Delusional Coin امروز Delusional Coin (DELULU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DELULU به واحد USD برابر است با 0.00015901 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DELULU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00015901 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DELULU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Delusional Coin چقدر است؟ ارزش بازار DELULU برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DELULU چقدر است؟ عرضه در گردش DELULU برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DELULU چقدر بوده است؟ DELULU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DELULU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DELULU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات DELULU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DELULU برابر است با $ 53.20K USD . آیا DELULU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DELULU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Delusional Coin (DELULU)

