کوین DarkStar یک بازی فضایی سرگرم‌ کننده و چند پلتفرمی است که Web2 و Web3 را با هم ترکیب می‌کند. این یک بازی سطح بالا در زمینه هواپیما است و شروع آن بسیار آسان است - بازیکنان می‌توانند به سادگی از ماجراجویی‌ها از طریق نبردها، مبارزه با غول‌ ها، گشت‌زنی خودکار و موارد دیگر لذت ببرند، می‌ توانند از ارتقاء سفینه فضایی برای سرگرم ماندن استفاده کنند. سیستم‌های هوش مصنوعی تعبیه شده در زمان واقعی برای گیم‌ پلی پویا، از جمله ماموریت‌های پشتیبانی شده توسط هوش مصنوعی و استراتژی‌ های شخصی‌ سازی شده، بازیکنان را قادر می‌سازد تا تجربه‌ ای منحصر به فرد داشته باشند.