قیمت لحظه‌ ای DarkStar امروز برابر است با 0.15406 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DARKSTAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DARKSTAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو DarkStar

DarkStar قیمت لحظه ای(DARKSTAR)

قیمت لحظه‌ ای 1 DARKSTAR به USD:

$0.15406
-0.27%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای DarkStar (DARKSTAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DarkStar (DARKSTAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.15001
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.15636
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.15001
$ 0.15636
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+0.30%

-0.27%

+11.61%

+11.61%

قیمت لحظه‌ ای DarkStar (DARKSTAR) برابر است با $ 0.15406. در 24 ساعت گذشته، DARKSTAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.15001 تا حداکثر $ 0.15636 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DARKSTAR برابر با $ 0.161582695041003 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.055093699723331745 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DARKSTAR در یک ساعت گذشته +0.30%، در 24 ساعت گذشته -0.27% و در 7 روز گذشته +11.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DarkStar (DARKSTAR)

No.554

$ 45.19M
$ 53.58K
$ 154.06M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%

BSC

ارزش بازار فعلی DarkStar برابر است با $ 45.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.58K. عرضه در گردش DARKSTAR برابر است با 293.33M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 154.06M است.

تاریخچه قیمت DarkStar (DARKSTAR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت DarkStar برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0004171-0.27%
30 روز$ +0.04447+40.57%
60 روز$ +0.01972+14.67%
90 روز$ +0.14406+1,440.60%
تغییر قیمت امروز DarkStar

امروز، DARKSTAR تغییر $ -0.0004171 (-0.27%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه DarkStar

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.04447 (+40.57%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه DarkStar

با گسترش بازه به 60 روز، DARKSTAR تغییر $ +0.01972 (+14.67%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه DarkStar

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.14406 (+1,440.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت DarkStar (DARKSTAR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت DarkStar را ببینید.

DarkStarDARKSTAR چیست

کوین DarkStar یک بازی فضایی سرگرم‌ کننده و چند پلتفرمی است که Web2 و Web3 را با هم ترکیب می‌کند. این یک بازی سطح بالا در زمینه هواپیما است و شروع آن بسیار آسان است - بازیکنان می‌توانند به سادگی از ماجراجویی‌ها از طریق نبردها، مبارزه با غول‌ ها، گشت‌زنی خودکار و موارد دیگر لذت ببرند، می‌ توانند از ارتقاء سفینه فضایی برای سرگرم ماندن استفاده کنند. سیستم‌های هوش مصنوعی تعبیه شده در زمان واقعی برای گیم‌ پلی پویا، از جمله ماموریت‌های پشتیبانی شده توسط هوش مصنوعی و استراتژی‌ های شخصی‌ سازی شده، بازیکنان را قادر می‌سازد تا تجربه‌ ای منحصر به فرد داشته باشند.

هم اکنون DarkStar در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های DarkStar خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DARKSTAR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره DarkStar را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید DarkStar شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت DarkStar (USD)

ارزش DarkStar (DARKSTAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DarkStar (DARKSTAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DarkStar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DarkStar را بررسی کنید!

توکنومیکس DarkStar (DARKSTAR)

درک، توکنومیکس DarkStar (DARKSTAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DARKSTAR بیشتر بدانید!

نحوه خریدDarkStar (DARKSTAR)

آیا به دنبال نحوه خرید DarkStar هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی DarkStar را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DARKSTAR به ارزهای محلی

1 DarkStar(DARKSTAR) به VND
4,054.0889
1 DarkStar(DARKSTAR) به AUD
A$0.2341712
1 DarkStar(DARKSTAR) به GBP
0.1140044
1 DarkStar(DARKSTAR) به EUR
0.130951
1 DarkStar(DARKSTAR) به USD
$0.15406
1 DarkStar(DARKSTAR) به MYR
RM0.647052
1 DarkStar(DARKSTAR) به TRY
6.4643576
1 DarkStar(DARKSTAR) به JPY
¥23.41712
1 DarkStar(DARKSTAR) به ARS
ARS$220.7155996
1 DarkStar(DARKSTAR) به RUB
12.2077144
1 DarkStar(DARKSTAR) به INR
13.5911732
1 DarkStar(DARKSTAR) به IDR
Rp2,567.6656396
1 DarkStar(DARKSTAR) به PHP
9.1111084
1 DarkStar(DARKSTAR) به EGP
￡E.7.3086064
1 DarkStar(DARKSTAR) به BRL
R$0.8273022
1 DarkStar(DARKSTAR) به CAD
C$0.2141434
1 DarkStar(DARKSTAR) به BDT
18.8538628
1 DarkStar(DARKSTAR) به NGN
224.5763432
1 DarkStar(DARKSTAR) به COP
$592.537869
1 DarkStar(DARKSTAR) به ZAR
R.2.6529132
1 DarkStar(DARKSTAR) به UAH
6.4890072
1 DarkStar(DARKSTAR) به TZS
T.Sh.380.3941678
1 DarkStar(DARKSTAR) به VES
Bs32.81478
1 DarkStar(DARKSTAR) به CLP
$144.8164
1 DarkStar(DARKSTAR) به PKR
Rs43.4942192
1 DarkStar(DARKSTAR) به KZT
82.8719552
1 DarkStar(DARKSTAR) به THB
฿5.0254372
1 DarkStar(DARKSTAR) به TWD
NT$4.721939
1 DarkStar(DARKSTAR) به AED
د.إ0.5654002
1 DarkStar(DARKSTAR) به CHF
Fr0.1217074
1 DarkStar(DARKSTAR) به HKD
HK$1.1955056
1 DarkStar(DARKSTAR) به AMD
֏59.2067986
1 DarkStar(DARKSTAR) به MAD
.د.م1.4204332
1 DarkStar(DARKSTAR) به MXN
$2.8331634
1 DarkStar(DARKSTAR) به SAR
ريال0.577725
1 DarkStar(DARKSTAR) به ETB
Br23.3339276
1 DarkStar(DARKSTAR) به KES
KSh19.9168768
1 DarkStar(DARKSTAR) به JOD
د.أ0.10922854
1 DarkStar(DARKSTAR) به PLN
0.5592378
1 DarkStar(DARKSTAR) به RON
лв0.6717016
1 DarkStar(DARKSTAR) به SEK
kr1.4420016
1 DarkStar(DARKSTAR) به BGN
лв0.2572802
1 DarkStar(DARKSTAR) به HUF
Ft51.3528198
1 DarkStar(DARKSTAR) به CZK
3.2136916
1 DarkStar(DARKSTAR) به KWD
د.ك0.04714236
1 DarkStar(DARKSTAR) به ILS
0.500695
1 DarkStar(DARKSTAR) به BOB
Bs1.0660952
1 DarkStar(DARKSTAR) به AZN
0.261902
1 DarkStar(DARKSTAR) به TJS
SM1.425055
1 DarkStar(DARKSTAR) به GEL
0.4190432
1 DarkStar(DARKSTAR) به AOA
Kz140.9510346
1 DarkStar(DARKSTAR) به BHD
.د.ب0.05792656
1 DarkStar(DARKSTAR) به BMD
$0.15406
1 DarkStar(DARKSTAR) به DKK
kr0.985984
1 DarkStar(DARKSTAR) به HNL
L4.059481
1 DarkStar(DARKSTAR) به MUR
7.0066488
1 DarkStar(DARKSTAR) به NAD
$2.6529132
1 DarkStar(DARKSTAR) به NOK
kr1.5375188
1 DarkStar(DARKSTAR) به NZD
$0.2665238
1 DarkStar(DARKSTAR) به PAB
B/.0.15406
1 DarkStar(DARKSTAR) به PGK
K0.647052
1 DarkStar(DARKSTAR) به QAR
ر.ق0.5607784
1 DarkStar(DARKSTAR) به RSD
дин.15.4922736
1 DarkStar(DARKSTAR) به UZS
soʻm1,878.7801872
1 DarkStar(DARKSTAR) به ALL
L12.810089
1 DarkStar(DARKSTAR) به ANG
ƒ0.2757674
1 DarkStar(DARKSTAR) به AWG
ƒ0.277308
1 DarkStar(DARKSTAR) به BBD
$0.30812
1 DarkStar(DARKSTAR) به BAM
KM0.2588208
1 DarkStar(DARKSTAR) به BIF
Fr458.48256
1 DarkStar(DARKSTAR) به BND
$0.1987374
1 DarkStar(DARKSTAR) به BSD
$0.15406
1 DarkStar(DARKSTAR) به JMD
$24.703521
1 DarkStar(DARKSTAR) به KHR
621.208435
1 DarkStar(DARKSTAR) به KMF
Fr65.16738
1 DarkStar(DARKSTAR) به LAK
3,349.1303678
1 DarkStar(DARKSTAR) به LKR
රු46.8681332
1 DarkStar(DARKSTAR) به MDL
L2.6097764
1 DarkStar(DARKSTAR) به MGA
Ar690.851258
1 DarkStar(DARKSTAR) به MOP
P1.23248
1 DarkStar(DARKSTAR) به MVR
2.357118
1 DarkStar(DARKSTAR) به MWK
MK267.4651066
1 DarkStar(DARKSTAR) به MZN
MT9.8459746
1 DarkStar(DARKSTAR) به NPR
रु21.7501908
1 DarkStar(DARKSTAR) به PYG
1,092.59352
1 DarkStar(DARKSTAR) به RWF
Fr223.54106
1 DarkStar(DARKSTAR) به SBD
$1.2679138
1 DarkStar(DARKSTAR) به SCR
2.1060002
1 DarkStar(DARKSTAR) به SRD
$6.1454534
1 DarkStar(DARKSTAR) به SVC
$1.348025
1 DarkStar(DARKSTAR) به SZL
L2.6529132
1 DarkStar(DARKSTAR) به TMT
m0.5407506
1 DarkStar(DARKSTAR) به TND
د.ت0.44954708
1 DarkStar(DARKSTAR) به TTD
$1.0460674
1 DarkStar(DARKSTAR) به UGX
Sh536.74504
1 DarkStar(DARKSTAR) به XAF
Fr86.58172
1 DarkStar(DARKSTAR) به XCD
$0.415962
1 DarkStar(DARKSTAR) به XOF
Fr86.58172
1 DarkStar(DARKSTAR) به XPF
Fr15.71412
1 DarkStar(DARKSTAR) به BWP
P2.056701
1 DarkStar(DARKSTAR) به BZD
$0.3096606
1 DarkStar(DARKSTAR) به CVE
$14.6218346
1 DarkStar(DARKSTAR) به DJF
Fr27.26862
1 DarkStar(DARKSTAR) به DOP
$9.867543
1 DarkStar(DARKSTAR) به DZD
د.ج20.0308812
1 DarkStar(DARKSTAR) به FJD
$0.3481756
1 DarkStar(DARKSTAR) به GNF
Fr1,339.5517
1 DarkStar(DARKSTAR) به GTQ
Q1.1800996
1 DarkStar(DARKSTAR) به GYD
$32.2570828
1 DarkStar(DARKSTAR) به ISK
kr18.79532

منابع DarkStar

برای درک عمیق‌ تر DarkStar، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی DarkStar
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره DarkStar

امروز DarkStar (DARKSTAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DARKSTAR به واحد USD برابر است با 0.15406 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DARKSTAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DARKSTAR نسبت به USD برابر است با $ 0.15406. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DarkStar چقدر است؟
ارزش بازار DARKSTAR برابر است با $ 45.19M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DARKSTAR چقدر است؟
عرضه در گردش DARKSTAR برابر است با 293.33M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DARKSTAR چقدر بوده است؟
DARKSTAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.161582695041003 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DARKSTAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DARKSTAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.055093699723331745 USD رسید.
حجم معاملات DARKSTAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DARKSTAR برابر است با $ 53.58K USD.
آیا DARKSTAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DARKSTAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DARKSTAR مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DarkStar (DARKSTAR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب DARKSTAR به USD

مقدار

1 DARKSTAR = 0.15406 USD

معامله DARKSTAR

/USDTDARKSTAR
$0.15406
-0.26%

