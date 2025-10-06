قیمت لحظه‌ ای DANGNN DAYA COIN امروز برابر است با 0.00003699 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DANGNN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DANGNN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای DANGNN DAYA COIN امروز برابر است با 0.00003699 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DANGNN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DANGNN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو DANGNN DAYA COIN

DANGNN DAYA COIN قیمت لحظه ای(DANGNN)

قیمت لحظه‌ ای 1 DANGNN به USD:

$0.00003694
$0.00003694$0.00003694
-0.08%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای DANGNN DAYA COIN (DANGNN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:09 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DANGNN DAYA COIN (DANGNN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

0.00%

-0.08%

+0.10%

+0.10%

قیمت لحظه‌ ای DANGNN DAYA COIN (DANGNN) برابر است با $ 0.00003699. در 24 ساعت گذشته، DANGNN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003686 تا حداکثر $ 0.00003705 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DANGNN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DANGNN در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.08% و در 7 روز گذشته +0.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.77K
$ 51.77K$ 51.77K

$ 369.90K
$ 369.90K$ 369.90K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

ارزش بازار فعلی DANGNN DAYA COIN برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.77K. عرضه در گردش DANGNN برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 369.90K است.

تاریخچه قیمت DANGNN DAYA COIN (DANGNN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت DANGNN DAYA COIN برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000000296-0.08%
30 روز$ -0.00000382-9.37%
60 روز$ -0.00001548-29.51%
90 روز$ +0.00000919+33.05%
تغییر قیمت امروز DANGNN DAYA COIN

امروز، DANGNN تغییر $ -0.0000000296 (-0.08%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه DANGNN DAYA COIN

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00000382 (-9.37%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه DANGNN DAYA COIN

با گسترش بازه به 60 روز، DANGNN تغییر $ -0.00001548 (-29.51%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه DANGNN DAYA COIN

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00000919 (+33.05%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت DANGNN DAYA COIN (DANGNN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت DANGNN DAYA COIN را ببینید.

DANGNN DAYA COINDANGNN چیست

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

هم اکنون DANGNN DAYA COIN در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های DANGNN DAYA COIN خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ DANGNN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره DANGNN DAYA COIN را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید DANGNN DAYA COIN شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت DANGNN DAYA COIN (USD)

ارزش DANGNN DAYA COIN (DANGNN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DANGNN DAYA COIN (DANGNN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DANGNN DAYA COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DANGNN DAYA COIN را بررسی کنید!

توکنومیکس DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

درک، توکنومیکس DANGNN DAYA COIN (DANGNN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DANGNN بیشتر بدانید!

نحوه خریدDANGNN DAYA COIN (DANGNN)

آیا به دنبال نحوه خرید DANGNN DAYA COIN هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی DANGNN DAYA COIN را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DANGNN به ارزهای محلی

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به VND
0.97339185
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AUD
A$0.0000562248
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به GBP
0.0000273726
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به EUR
0.0000314415
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به USD
$0.00003699
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MYR
RM0.000155358
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TRY
0.0015521004
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به JPY
¥0.00562248
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ARS
ARS$0.0529940934
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به RUB
0.0029310876
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به INR
0.0032632578
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به IDR
Rp0.6164997534
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PHP
0.0021875886
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به EGP
￡E.0.0017548056
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BRL
R$0.0001986363
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به CAD
C$0.0000514161
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BDT
0.0045268362
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به NGN
0.0539210628
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به COP
$0.1422690885
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ZAR
R.0.0006369678
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به UAH
0.0015580188
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TZS
T.Sh.0.0913331187
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به VES
Bs0.00787887
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به CLP
$0.0347706
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PKR
Rs0.0104430168
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به KZT
0.0198976608
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به THB
฿0.0012066138
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TWD
NT$0.0011337435
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AED
د.إ0.0001357533
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به CHF
Fr0.0000292221
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به HKD
HK$0.0002870424
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AMD
֏0.0142156269
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MAD
.د.م0.0003410478
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MXN
$0.0006802461
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SAR
ريال0.0001387125
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ETB
Br0.0056025054
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به KES
KSh0.0047820672
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به JOD
د.أ0.00002622591
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PLN
0.0001342737
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به RON
лв0.0001612764
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SEK
kr0.0003462264
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BGN
лв0.0000617733
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به HUF
Ft0.0123298767
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به CZK
0.0007716114
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به KWD
د.ك0.00001131894
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ILS
0.0001202175
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BOB
Bs0.0002559708
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AZN
0.000062883
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TJS
SM0.0003421575
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به GEL
0.0001006128
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AOA
Kz0.0338425209
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BHD
.د.ب0.00001390824
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BMD
$0.00003699
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به DKK
kr0.000236736
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به HNL
L0.0009746865
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MUR
0.0016823052
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به NAD
$0.0006369678
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به NOK
kr0.0003691602
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به NZD
$0.0000639927
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PAB
B/.0.00003699
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PGK
K0.000155358
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به QAR
ر.ق0.0001346436
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به RSD
дин.0.0037197144
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به UZS
soʻm0.4510974888
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ALL
L0.0030757185
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ANG
ƒ0.0000662121
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به AWG
ƒ0.000066582
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BBD
$0.00007398
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BAM
KM0.0000621432
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BIF
Fr0.11008224
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BND
$0.0000477171
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BSD
$0.00003699
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به JMD
$0.0059313465
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به KHR
0.1491529275
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به KMF
Fr0.01564677
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به LAK
0.8041304187
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به LKR
රු0.0112530978
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MDL
L0.0006266106
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MGA
Ar0.165874257
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MOP
P0.00029592
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MVR
0.000565947
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MWK
MK0.0642187089
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به MZN
MT0.0023640309
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به NPR
रु0.0052222482
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به PYG
0.26233308
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به RWF
Fr0.05367249
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SBD
$0.0003044277
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SCR
0.0005056533
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SRD
$0.0014755311
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SVC
$0.0003236625
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به SZL
L0.0006369678
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TMT
m0.0001298349
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TND
د.ت0.00010793682
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به TTD
$0.0002511621
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به UGX
Sh0.12887316
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به XAF
Fr0.02078838
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به XCD
$0.000099873
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به XOF
Fr0.02078838
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به XPF
Fr0.00377298
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BWP
P0.0004938165
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به BZD
$0.0000743499
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به CVE
$0.0035107209
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به DJF
Fr0.00654723
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به DOP
$0.0023692095
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به DZD
د.ج0.0048094398
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به FJD
$0.0000835974
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به GNF
Fr0.32162805
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به GTQ
Q0.0002833434
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به GYD
$0.0077449662
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) به ISK
kr0.00451278

منابع DANGNN DAYA COIN

برای درک عمیق‌ تر DANGNN DAYA COIN، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی DANGNN DAYA COIN
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره DANGNN DAYA COIN

امروز DANGNN DAYA COIN (DANGNN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DANGNN به واحد USD برابر است با 0.00003699 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DANGNN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DANGNN نسبت به USD برابر است با $ 0.00003699. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DANGNN DAYA COIN چقدر است؟
ارزش بازار DANGNN برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DANGNN چقدر است؟
عرضه در گردش DANGNN برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DANGNN چقدر بوده است؟
DANGNN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DANGNN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DANGNN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات DANGNN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DANGNN برابر است با $ 51.77K USD.
آیا DANGNN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DANGNN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DANGNN مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
