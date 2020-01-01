تحلیل تکنیکال امروز The Final Form Bull (CZ) صفحه تحلیل The Final Form Bull، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CZ، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Final Form Bull را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The Final Form Bull (CZ) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.004258 -- -5.19% -67.04% -43.23%

The Final Form Bull اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Final Form Bull در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 12 خنثی 3 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 5 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 2 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00415 0.00415 مقاومت دوم 0.00415 0.00414 مقاومت اول 0.00414 0.00414 نقطه محوری 0.00414 0.00414 حمایت اول 0.00413 0.00413 حمایت دوم 0.00413 0.00413 حمایت سوم 0.00412 0.00413

سیگنال‌ های بازار The Final Form Bull حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -3.44M $0.03 M $3.47 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.04 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The Final Form Bull جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CZUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The Final Form Bull (CZ) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Final Form Bull را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 CZ $0.004238 $0.004238 $0.004238 +14.88% 13.39M (USDT) معامله کنید / USDT CZ $0.004252 $0.004252 $0.004252 +12.81% 18.24M (USDT) معامله کنید