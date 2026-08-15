تحلیل تکنیکال امروز Citrea (CTR) صفحه تحلیل Citrea، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CTR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Citrea را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Citrea (CTR) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.008515 -- +3.82% +4.96% +6.43%

Citrea اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Citrea در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 2 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 0 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.008571 0.008566 مقاومت دوم 0.008566 0.00856 مقاومت اول 0.008555 0.008556 نقطه محوری 0.00855 0.00855 حمایت اول 0.008539 0.008544 حمایت دوم 0.008534 0.00854 حمایت سوم 0.008523 0.008534

سیگنال‌ های بازار Citrea حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.11M $1.55 M $1.65 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.12 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.34 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.35 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Citrea جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CTRUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.02 M 0.01 2026-08-14 -$0.03 M 0.01 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.06 M 0.01 2026-08-11 $0.04 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Citrea (CTR) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Citrea را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CTR $0.008528 $0.008528 $0.008528 -1.18% 7.20M (USDT) معامله کنید