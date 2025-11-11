با بینش‌ های کلیدی در مورد Credia Layer (CRED)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Credia Layer (CRED)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Credia Layer یک لایه هوش بازار مبتنی بر هوش مصنوعی برای تریدرها است که داده‌ های زنجیره‌ ای، اجتماعی و بازار را به سیگنال‌ های قابل اجرا برای معاملات تبدیل می‌کند. این ابزار به کاربران کمک می‌کند تا جریان‌ های سرمایه را ردیابی کرده، احساسات بازار را تحلیل کنند و روایت‌ های در حال ظهور را شناسایی کنند از طریق رتبه‌ بندی‌ های لحظه‌ ای، نقشه‌ های حرارتی هوش مصنوعی و بینش‌ های استراتژیک.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Credia Layer (CRED) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Credia Layer (CRED) تحلیل تاریخچه قیمت CRED به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت CRED را بررسی کنید!