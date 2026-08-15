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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره CoW Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره CoW Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز CoW Protocol (COW)

تحلیل تکنیکال امروز CoW Protocol (COW)

صفحه تحلیل CoW Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COW، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل CoW Protocol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت CoW Protocol (COW)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.1825--+70.24%+23.47%+7.41%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت CoW Protocol

CoW Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت CoW Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 5
خرید 14
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 3خنثی 0خرید 11
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 4خنثی 5خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.1604
0.1597
مقاومت دوم
0.1597
0.1592
مقاومت اول
0.1591
0.1589
نقطه محوری
0.1584
0.1584
حمایت اول
0.1578
0.1579
حمایت دوم
0.1571
0.1576
حمایت سوم
0.1565
0.1571

سیگنال‌ های بازار CoW Protocol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.44M
$5.14 M
$4.70 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.41 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$5.45 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$5.46 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$5.50 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

CoW Protocol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت COWUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.37 M0.16
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13$0.02 M0.10
2026-08-12$0.04 M0.10
2026-08-11$0.01 M0.10

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله CoW Protocol (COW) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای CoW Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTCOW
$0.1825
$0.1825$0.1825
+82.31%
1.25M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب COW به USD

مقدار

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1825 USD

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