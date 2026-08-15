تحلیل تکنیکال امروز CoW Protocol (COW) صفحه تحلیل CoW Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COW، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل CoW Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت CoW Protocol (COW) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1825 -- +70.24% +23.47% +7.41%

CoW Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت CoW Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 5 خرید 14 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 3 خنثی 0 خرید 11 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 5 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1604 0.1597 مقاومت دوم 0.1597 0.1592 مقاومت اول 0.1591 0.1589 نقطه محوری 0.1584 0.1584 حمایت اول 0.1578 0.1579 حمایت دوم 0.1571 0.1576 حمایت سوم 0.1565 0.1571

سیگنال‌ های بازار CoW Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.44M $5.14 M $4.70 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.04M خریدهای فعال 3 روزه $5.41 M فروش‌ های فعال 3 روزه $5.45 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.04M خریدهای فعال 7 روزه $5.46 M فروش‌ های فعال 7 روزه $5.50 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. CoW Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت COWUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.37 M 0.16 2026-08-14 $0.00 M 0.10 2026-08-13 $0.02 M 0.10 2026-08-12 $0.04 M 0.10 2026-08-11 $0.01 M 0.10 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله CoW Protocol (COW) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای CoW Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT COW $0.1825 $0.1825 $0.1825 +82.31% 1.25M (USDT) معامله کنید