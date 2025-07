اطلاعات Coreum (COREUM).

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

وب‌ سایت رسمی: https://www.coreum.com/ وایت پیپر https://www.coreum.com/assets/coreum_technical_paper.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.coreum.com/