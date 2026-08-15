تحلیل تکنیکال امروز Cookie DAO (COOKIE) صفحه تحلیل Cookie DAO، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COOKIE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Cookie DAO را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Cookie DAO (COOKIE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.011049 -- +16.10% +25.67% -37.01%

Cookie DAO اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Cookie DAO در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 3 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 1 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01106 0.01105 مقاومت دوم 0.01105 0.01104 مقاومت اول 0.01104 0.01104 نقطه محوری 0.01103 0.01103 حمایت اول 0.01102 0.01102 حمایت دوم 0.01101 0.01102 حمایت سوم 0.011 0.01101

سیگنال‌ های بازار Cookie DAO حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.17M $1.60 M $1.76 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.88 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.88 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $7.58 M فروش‌ های فعال 7 روزه $7.59 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Cookie DAO جریان سرمایه خالص ورودی قیمت COOKIEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.21 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.18 M 0.01 2026-08-11 $0.18 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Cookie DAO (COOKIE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Cookie DAO را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT COOKIE $0.011067 $0.011067 $0.011067 -14.94% 8.17M (USDT) معامله کنید / USDC COOKIE $0.011042 $0.011042 $0.011042 -15.10% 4.32M (USDT) معامله کنید