تحلیل تکنیکال امروز Collect on Fanable (COLLECT) صفحه تحلیل Collect on Fanable، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COLLECT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Collect on Fanable را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Collect on Fanable (COLLECT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.06125 -- +12.22% +21.55% -0.27%

Collect on Fanable اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Collect on Fanable در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 14 خنثی 2 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 11 خنثی 0 خرید 3 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.06143 0.06142 مقاومت دوم 0.06142 0.06141 مقاومت اول 0.06141 0.06141 نقطه محوری 0.0614 0.0614 حمایت اول 0.06139 0.06139 حمایت دوم 0.06138 0.06139 حمایت سوم 0.06137 0.06138

سیگنال‌ های بازار Collect on Fanable حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.26M $2.43 M $2.69 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.44 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.47 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.71 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.72 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Collect on Fanable جریان سرمایه خالص ورودی قیمت COLLECTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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