تحلیل تکنیکال امروز ChainOpera AI (COAI) صفحه تحلیل ChainOpera AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل ChainOpera AI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت ChainOpera AI (COAI) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.3325 -- -7.70% +8.34% +1.61%

ChainOpera AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت ChainOpera AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 15 خنثی 1 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3331 0.333 مقاومت دوم 0.333 0.333 مقاومت اول 0.333 0.333 نقطه محوری 0.3329 0.3329 حمایت اول 0.3329 0.3329 حمایت دوم 0.3328 0.3329 حمایت سوم 0.3328 0.3328

سیگنال‌ های بازار ChainOpera AI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.10M $4.78 M $4.88 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.07M خریدهای فعال 3 روزه $1.14 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.07 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.05M خریدهای فعال 7 روزه $3.48 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.42 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. ChainOpera AI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت COAIUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله ChainOpera AI (COAI) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای ChainOpera AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT COAI $0.3325 $0.3325 $0.3325 +1.40% 423.71K (USDT) معامله کنید