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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره ChainOpera AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره ChainOpera AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز ChainOpera AI (COAI)

تحلیل تکنیکال امروز ChainOpera AI (COAI)

صفحه تحلیل ChainOpera AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه COAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل ChainOpera AI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت ChainOpera AI (COAI)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.3325---7.70%+8.34%+1.61%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت ChainOpera AI

ChainOpera AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت ChainOpera AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 15
خنثی 1
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 0خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 1خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.3331
0.333
مقاومت دوم
0.333
0.333
مقاومت اول
0.333
0.333
نقطه محوری
0.3329
0.3329
حمایت اول
0.3329
0.3329
حمایت دوم
0.3328
0.3329
حمایت سوم
0.3328
0.3328

سیگنال‌ های بازار ChainOpera AI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.10M
$4.78 M
$4.88 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.07M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.14 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.07 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.05M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.48 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.42 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

ChainOpera AI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت COAIUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله ChainOpera AI (COAI) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای ChainOpera AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTCOAI
$0.3325
$0.3325$0.3325
+1.40%
423.71K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب COAI به USD

مقدار

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.3325 USD

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