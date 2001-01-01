تحلیل تکنیکال امروز Yei Finance (CLO) صفحه تحلیل Yei Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CLO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Yei Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Yei Finance (CLO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.11579 -- -4.62% -38.81% +49.67%

Yei Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Yei Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 6 خنثی 20 خرید 0 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 0 خنثی 14 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 6 خرید 0 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1161 0.116 مقاومت دوم 0.116 0.116 مقاومت اول 0.116 0.116 نقطه محوری 0.1159 0.1159 حمایت اول 0.1159 0.1159 حمایت دوم 0.1158 0.1159 حمایت سوم 0.1158 0.1158

سیگنال‌ های بازار Yei Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.93M $5.78 M $6.71 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.32 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.33 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Yei Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CLOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Yei Finance (CLO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Yei Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CLO $0.11579 $0.11579 $0.11579 -0.18% 651.56K (USDT) معامله کنید