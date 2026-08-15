تحلیل تکنیکال امروز tokenbot (CLANKER) صفحه تحلیل tokenbot، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CLANKER، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل tokenbot را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت tokenbot (CLANKER) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $12.67 -- -1.10% -10.91% -47.63%

Tokenbot اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Tokenbot در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 14 خنثی 4 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 8 خنثی 0 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 4 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 12.7333 12.7266 مقاومت دوم 12.7266 12.7228 مقاومت اول 12.7233 12.7204 نقطه محوری 12.7166 12.7166 حمایت اول 12.7133 12.7128 حمایت دوم 12.7066 12.7104 حمایت سوم 12.7033 12.7066

سیگنال‌ های بازار Tokenbot حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.10M $1.79 M $1.89 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.02 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.07 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Tokenbot جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CLANKERUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 12.61 2026-08-14 $0.01 M 12.52 2026-08-13 $0.00 M 12.45 2026-08-12 -$0.01 M 12.48 2026-08-11 -$0.02 M 12.43 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله tokenbot (CLANKER) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای tokenbot را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CLANKER $12.66 $12.66 $12.66 +1.28% 6.48K (USDT) معامله کنید