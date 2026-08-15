تحلیل تکنیکال امروز Just a chill guy (CHILLGUY) صفحه تحلیل Just a chill guy، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CHILLGUY، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Just a chill guy را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Just a chill guy (CHILLGUY) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.010896 -- +5.33% +9.04% -23.19%

Just a chill guy اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Just a chill guy در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 2 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01091 0.01091 مقاومت دوم 0.01091 0.0109 مقاومت اول 0.0109 0.0109 نقطه محوری 0.0109 0.0109 حمایت اول 0.01089 0.01089 حمایت دوم 0.01089 0.01089 حمایت سوم 0.01088 0.01089

سیگنال‌ های بازار Just a chill guy حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.37M $5.57 M $5.94 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.14 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.13 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.26 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.26 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Just a chill guy جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CHILLGUYUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.02 M 0.01 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Just a chill guy (CHILLGUY) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Just a chill guy را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CHILLGUY $0.010896 $0.010896 $0.010896 +4.85% 6.37M (USDT) معامله کنید