تاریخچه قیمت CeluvPlay
تاریخچه قیمت CeluvPlay (CELB)
بازه زمانی: 2025-07-28 ~ 2025-10-28
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
قیمت لحظه ای CeluvPlay
در حال حاضر CeluvPlay با قیمت 0.0002622 USD معامله می شود. ارزش بازار آن 0.00 USD و حجم معاملات 24 ساعته 0.00 USD است. داده های بیشتر CELB را در صفحه قیمت لحظه ای MEXC کاوش کنید.
با بهره گیری از آمار قیمت لحظه ای CeluvPlay، کاربران می توانند روندهای فعلی بازار را تجزیه و تحلیل کنند و حرکت های کوتاه مدت و بلند مدت قیمت را پیش بینی کنند. با داده های بی درنگ در دسترس شما، می توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و اطلاعاتی در مورد پیش بینی های بالقوه قیمت آینده برای CeluvPlay کسب کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:34:46 (UTC+8)
درباره تاریخچه قیمت CeluvPlay (CELB)
نظارت بر تاریخچه قیمت CeluvPlay یک ابزار ضروری برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال است که به آنها امکان می دهد عملکرد سرمایه گذاری های خود را به راحتی پیگیری کنند. این ویژگی یک نمای جامع از حرکات قیمت CeluvPlay در طول زمان، از جمله ارزش باز کردن، قیمت های اوج و بسته شدن، و همچنین حجم معاملات را ارائه می دهد. علاوه بر این، نگاهی اجمالی به تغییرات درصد روزانه ارائه می دهد و روزهایی را با نوسانات قیمت قابل توجه برجسته می کند. قابل توجه است که CeluvPlay در - به بالاترین مقدار خود رسیده و به رقم خیره کننده 0 USD رسیده است. اطلاعات قیمت ارائه شده در اینجا منحصراً از تاریخچه معاملات MEXC تهیه شده است که اطمینان و دقت را تضمین می کند. داده های قیمت تاریخی CeluvPlay ما در بازه های زمانی مختلف در دسترس است: 1 روز، 1 هفته و 1 ماه، که معیارهای باز، زیاد، کم، بسته شدن و حجم را پوشش می دهد. این داده ها به دقت از نظر سازگاری، کامل بودن و دقت آزمایش می شوند و آن را برای شبیه سازی های معاملاتی و آزمایش های برگشتی ایده آل می کند. این مجموعه داده ها برای دانلود رایگان در دسترس هستند و در زمان واقعی به روز می شوند و منبع ارزشمندی برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.
کاربردهای داده های تاریخی CeluvPlay در معاملات
داده های تاریخی CeluvPlay نقش اساسی در استراتژی های معاملاتی دارد. در اینجا نحوه استفاده از آن آمده است:
1. تجزیه و تحلیل فنی: معامله گران از داده های تاریخی CeluvPlay برای شناسایی روندها و الگوهای بازار استفاده می کنند. آن ها با استفاده از ابزارهایی مانند نمودارها و کمکه ای بصری، الگوهایی را شناسایی می کنند که در تصمیم گیری های ورود و خروج به بازار راهنمایی می کند. یک رویکرد مؤثر شامل ذخیره داده های تاریخی CeluvPlay در GridDB و تجزیه و تحلیل آن با پایتون است، با استفاده از کتابخانه هایی مانند Matplotlib برای تجسم داده ها و Pandas، Numpy و Scipy برای تجزیه و تحلیل عمیق تر داده ها به معامله گران کمک می کند تا با دقت بیشتری تصمیمگیری کنند.
2. پیش بینی قیمت: داده های تاریخی نقش کلیدی در پیش بینی حرکت قیمت CeluvPlay ایفا می کنند. با بررسی روندهای گذشته بازار، معامله گران قادر به شناسایی الگوها و پیش بینی رفتار آینده بازار می شوند. داده های دقیق و جامع تاریخی CeluvPlay از MEXC، با ارائه اطلاعات دقیقه به دقیقه در مورد قیمت های باز، بالا، پایین و بسته، برای توسعه و آموزش مدل های پیش بینی بسیار حائز اهمیت است. این اطلاعات ارزشمند به تصمیم گیری های آگاهانه تر در معاملات کمک می کند و به بهبود نتایج سرمایه گذاری منجر میشود.
3. مدیریت ریسک: دسترسی به داده های تاریخی، معامله گران را قادر می سازد تا به طور جامع ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های CeluvPlay را ارزیابی کنند. این اطلاعات به درک بهتر نوسانات CeluvPlay کمک می کند و در نتیجه منجر به انتخاب های سرمایه گذاری آگاهانه تر و هوشمندانه تری می شود.
4. مدیریت سبد سهام: داده های تاریخی ابزار ارزشمندی برای ردیابی عملکرد سرمایه گذاری در طول زمان است. این اطلاعات به معامله گران امکان می دهد تا دارایی هایی که عملکرد مطلوبی ندارند را شناسایی کرده و سبدهای سرمایه گذاری خود را به منظور بهینه سازی بازده، تنظیم کنند.
5. آموزش ربات های معاملاتی: با هدف دستیابی به عملکرد بهتر در بازار، می توانید داده های بازار OHLC (باز، زیاد، کم، بسته) ارز دیجیتال تاریخی CeluvPlay را برای آموزش ربات های معاملاتی CeluvPlay دانلود کنید.
این ابزارها و منابع به معامله گران اجازه می دهد تا عمیقاً در داده های تاریخی CeluvPlay غوطه ور شوند و بینش های ارزشمند و پتانسیلی برای ارتقا و تقویت استراتژی های معاملاتی خود ارائه دهند.
سلب مسئولیت
این محتوا صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و به هیچ وجه به منزله پیشنهاد، درخواست پیشنهاد یا توصیه ای از سوی MEXC برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه کالای امنیتی، مالی یا ابزاری که در محتوا اشاره شده است، نمی باشد. همچنین، این اطلاعات به منزله مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره مالی، مشاوره تجاری یا هر نوع مشاوره دیگری نیست. داده های ارائه شده ممکن است منعکس کننده قیمت دارایی های معامله شده در صرافی MEXC و همچنین سایر صرافی های ارزهای دیجیتال و پلتفرم های داده بازار باشد. MEXC ممکن است هزینه هایی را برای پردازش تراکنش های ارز دیجیتال دریافت کند که ممکن است در قیمت های تبدیل نمایش داده شده منعکس نشود. MEXC هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه خطا یا تأخیر در محتوا، یا هر گونه اقدامی که بر اساس این محتوا انجام شود، ندارد.
