تحلیل تکنیکال امروز Canton Network (CC) صفحه تحلیل Canton Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Canton Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Canton Network (CC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.09491 -- +4.50% -29.26% -38.35%

Canton Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Canton Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0946 0.09459 مقاومت دوم 0.09459 0.09459 مقاومت اول 0.09459 0.09459 نقطه محوری 0.09458 0.09458 حمایت اول 0.09458 0.09458 حمایت دوم 0.09457 0.09458 حمایت سوم 0.09457 0.09457

سیگنال‌ های بازار Canton Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.23M $9.73 M $9.96 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.25 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.25 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.06M خریدهای فعال 7 روزه $1.26 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.32 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Canton Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.32 M 0.10 2026-08-14 $0.15 M 0.10 2026-08-13 -$0.26 M 0.10 2026-08-12 -$0.14 M 0.10 2026-08-11 -$0.22 M 0.10 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Canton Network (CC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Canton Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CC $0.09491 $0.09491 $0.09491 -2.68% 2.35M (USDT) معامله کنید / USDC CC $0.09469 $0.09469 $0.09469 -2.86% 573.17K (USDT) معامله کنید