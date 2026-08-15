تحلیل تکنیکال امروز Simons Cat (CAT) صفحه تحلیل Simons Cat، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CAT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Simons Cat را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Simons Cat (CAT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.000001674 -- +6.28% +31.60% -10.53%

Simons Cat اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Simons Cat در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 4 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 1 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 3 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.000001683 0.000001682 مقاومت دوم 0.000001682 0.00000168 مقاومت اول 0.00000168 0.00000168 نقطه محوری 0.000001679 0.000001679 حمایت اول 0.000001677 0.000001677 حمایت دوم 0.000001676 0.000001677 حمایت سوم 0.000001674 0.000001676

سیگنال‌ های بازار Simons Cat حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.78M $11.49 M $12.27 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.06 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.07M خریدهای فعال 7 روزه $0.73 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.66 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Simons Cat جریان سرمایه خالص ورودی قیمت CATUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Simons Cat (CAT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Simons Cat را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT CAT $0.000001674 $0.000001674 $0.000001674 +2.01% 34.38B (USDT) معامله کنید