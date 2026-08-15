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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cash Cat ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cash Cat ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Cash Cat (CASHCAT)

تحلیل تکنیکال امروز Cash Cat (CASHCAT)

صفحه تحلیل Cash Cat، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CASHCAT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Cash Cat را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Cash Cat (CASHCAT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.12106--+26.42%+25.98%+384.24%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Cash Cat

Cash Cat اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Cash Cat در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 13
خنثی 4
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 10خنثی 0خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 4خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.12121
0.12118
مقاومت دوم
0.12118
0.12117
مقاومت اول
0.12117
0.12116
نقطه محوری
0.12114
0.12114
حمایت اول
0.12113
0.12113
حمایت دوم
0.1211
0.12112
حمایت سوم
0.12109
0.1211

سیگنال‌ های بازار Cash Cat

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.22M
$0.92 M
$1.14 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.94 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.98 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.07M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.10 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.18 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Cash Cat جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت CASHCATUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.12
2026-08-14$0.00 M0.13
2026-08-13$0.00 M0.15
2026-08-12$0.00 M0.15
2026-08-11$0.00 M0.15

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Cash Cat (CASHCAT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Cash Cat را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTCASHCAT
$0.12113
$0.12113$0.12113
-7.16%
14.49M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب CASHCAT به USD

مقدار

CASHCAT
CASHCAT
USD
USD

1 CASHCAT = 0.12106 USD

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