تحلیل تکنیکال امروز The Bull (BULLCOIN) صفحه تحلیل The Bull، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BULLCOIN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Bull را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The Bull (BULLCOIN) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.001577 -- -74.78% +5.13% +5.13%

The Bull اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Bull در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 1 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.001564 0.001564 مقاومت دوم 0.001564 0.001563 مقاومت اول 0.001563 0.001563 نقطه محوری 0.001563 0.001563 حمایت اول 0.001562 0.001562 حمایت دوم 0.001562 0.001562 حمایت سوم 0.001561 0.001562

سیگنال‌ های بازار The Bull حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.03 M $0.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.10 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.18 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.18 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The Bull جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BULLCOINUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The Bull (BULLCOIN) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Bull را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 BULLCOIN $0.001587 $0.001587 $0.001587 -35.01% 24.50M (USDT) معامله کنید / USDT BULLCOIN $0.001577 $0.001577 $0.001577 -37.19% 34.33M (USDT) معامله کنید