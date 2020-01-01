تحلیل تکنیکال امروز CZ S DOG (BROCCOLI)
تغییر قیمت CZ S DOG (BROCCOLI)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.01549
|--
|-0.20%
|+27.80%
|+6.82%
CZ S DOG اندیکاتورهای تکنیکال
تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت CZ S DOG در چندین تایم فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال های احتمالی نمودار را خلاصه می کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
|میانگین های متحرک:
|خنثی
|فروش 6
|خنثی 2
|خرید 6
|شاخص های تکنیکال:
|خنثی
|فروش 3
|خنثی 7
|خرید 2
سیگنال های بازار CZ S DOG
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
CZ S DOG جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
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