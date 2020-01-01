تحلیل تکنیکال امروز Coinbase Man (BRIAN) صفحه تحلیل Coinbase Man، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BRIAN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Coinbase Man را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Coinbase Man (BRIAN) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0002096 -- -5.97% -95.81% -95.81%

Coinbase Man اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Coinbase Man در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 10 خنثی 2 خرید 14 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 7 خنثی 0 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0002102 0.0002102 مقاومت دوم 0.0002102 0.0002101 مقاومت اول 0.0002101 0.0002101 نقطه محوری 0.0002101 0.0002101 حمایت اول 0.00021 0.00021 حمایت دوم 0.00021 0.00021 حمایت سوم 0.0002099 0.00021

سیگنال‌ های بازار Coinbase Man حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.03 M $0.03 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.00 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.01 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Coinbase Man جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BRIANUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Coinbase Man (BRIAN) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Coinbase Man را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 BRIAN $0.0002094 $0.0002094 $0.0002094 +6.89% 292.79M (USDT) معامله کنید / USDT BRIAN $0.0002096 $0.0002096 $0.0002096 +6.39% 686.29M (USDT) معامله کنید