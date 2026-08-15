تحلیل تکنیکال امروز Bedrock (BR)
تغییر قیمت Bedrock (BR)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.2139
|--
|+76.33%
|+46.90%
|+66.58%
Bedrock اندیکاتورهای تکنیکال
تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bedrock در چندین تایم فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال های احتمالی نمودار را خلاصه می کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
|میانگین های متحرک:
|فروش قوی
|فروش 14
|خنثی 0
|خرید 0
|شاخص های تکنیکال:
|خرید
|فروش 4
|خنثی 1
|خرید 7
سیگنال های بازار Bedrock
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
Bedrock جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.22
|2026-08-14
|-$0.05 M
|0.22
|2026-08-13
|$0.04 M
|0.25
|2026-08-12
|$0.10 M
|0.21
|2026-08-11
|$0.02 M
|0.13
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
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