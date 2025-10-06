قیمت لحظه‌ ای Pacu Jalur امروز برابر است با 0.0001815 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOATKID به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOATKID را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pacu Jalur امروز برابر است با 0.0001815 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOATKID به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOATKID را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

نمودار قیمت لحظه ای Pacu Jalur (BOATKID)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:32:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pacu Jalur (BOATKID) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Pacu Jalur (BOATKID) برابر است با $ 0.0001815. در 24 ساعت گذشته، BOATKID در بازه قیمتی حداقل $ 0.000181 تا حداکثر $ 0.0002399 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOATKID برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOATKID در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -24.34% و در 7 روز گذشته +14.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pacu Jalur (BOATKID)

SOL

ارزش بازار فعلی Pacu Jalur برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.29K. عرضه در گردش BOATKID برابر است با --، و عرضه کل آن 997735729 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 181.09K است.

تاریخچه قیمت Pacu Jalur (BOATKID) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Pacu Jalur برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000058389-24.34%
30 روز$ -0.0003399-65.19%
60 روز$ -0.0015755-89.67%
90 روز$ -0.0017885-90.79%
تغییر قیمت امروز Pacu Jalur

امروز، BOATKID تغییر $ -0.000058389 (-24.34%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Pacu Jalur

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0003399 (-65.19%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Pacu Jalur

با گسترش بازه به 60 روز، BOATKID تغییر $ -0.0015755 (-89.67%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Pacu Jalur

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0017885 (-90.79%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Pacu Jalur (BOATKID) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Pacu Jalur را ببینید.

Pacu JalurBOATKID چیست

به رقص بپیوند. aura را فارم کن. #BoatKid

هم اکنون Pacu Jalur در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Pacu Jalur خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BOATKID را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Pacu Jalur را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Pacu Jalur شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Pacu Jalur (USD)

ارزش Pacu Jalur (BOATKID) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pacu Jalur (BOATKID) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pacu Jalur را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pacu Jalur را بررسی کنید!

توکنومیکس Pacu Jalur (BOATKID)

درک، توکنومیکس Pacu Jalur (BOATKID) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOATKID بیشتر بدانید!

نحوه خریدPacu Jalur (BOATKID)

آیا به دنبال نحوه خرید Pacu Jalur هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Pacu Jalur را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BOATKID به ارزهای محلی

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Pacu Jalur

امروز Pacu Jalur (BOATKID) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOATKID به واحد USD برابر است با 0.0001815 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOATKID نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOATKID نسبت به USD برابر است با $ 0.0001815. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pacu Jalur چقدر است؟
ارزش بازار BOATKID برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOATKID چقدر است؟
عرضه در گردش BOATKID برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOATKID چقدر بوده است؟
BOATKID به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOATKID در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOATKID به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات BOATKID چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOATKID برابر است با $ 1.29K USD.
آیا BOATKID در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOATKID در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOATKID مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:32:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pacu Jalur (BOATKID)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

