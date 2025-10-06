قیمت لحظه‌ ای Bnb Tiger Inu امروز برابر است با 0.000000000005435 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BNBTIGER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BNBTIGER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bnb Tiger Inu امروز برابر است با 0.000000000005435 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BNBTIGER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BNBTIGER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Bnb Tiger Inu

Bnb Tiger Inu قیمت لحظه ای(BNBTIGER)

قیمت لحظه‌ ای 1 BNBTIGER به USD:

$0.000000000005435
$0.000000000005435
-3.27%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000000000004829
$ 0.000000000004829
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000000000006019
$ 0.000000000006019
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000000000004829
$ 0.000000000004829

$ 0.000000000006019
$ 0.000000000006019

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887

+0.18%

-3.27%

+4.68%

+4.68%

قیمت لحظه‌ ای Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) برابر است با $ 0.000000000005435. در 24 ساعت گذشته، BNBTIGER در بازه قیمتی حداقل $ 0.000000000004829 تا حداکثر $ 0.000000000006019 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BNBTIGER برابر با $ 0.000000000011449246 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000000000001738887 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BNBTIGER در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -3.27% و در 7 روز گذشته +4.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 3.20M
$ 3.20M

$ 29.37K
$ 29.37K

$ 5.44M
$ 5.44M

588,659.61T
588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

ارزش بازار فعلی Bnb Tiger Inu برابر است با $ 3.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.37K. عرضه در گردش BNBTIGER برابر است با 588,659.61T، و عرضه کل آن 588659610002000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.44M است.

تاریخچه قیمت Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Bnb Tiger Inu برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00000000000018373-3.27%
30 روز$ +0.000000000000435+8.70%
60 روز$ +0.000000000000435+8.70%
90 روز$ +0.000000000000435+8.70%
تغییر قیمت امروز Bnb Tiger Inu

امروز، BNBTIGER تغییر $ -0.00000000000018373 (-3.27%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Bnb Tiger Inu

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.000000000000435 (+8.70%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Bnb Tiger Inu

با گسترش بازه به 60 روز، BNBTIGER تغییر $ +0.000000000000435 (+8.70%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Bnb Tiger Inu

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.000000000000435 (+8.70%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Bnb Tiger Inu را ببینید.

Bnb Tiger InuBNBTIGER چیست

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

هم اکنون Bnb Tiger Inu در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Bnb Tiger Inu خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BNBTIGER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Bnb Tiger Inu را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Bnb Tiger Inu شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Bnb Tiger Inu (USD)

ارزش Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bnb Tiger Inu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bnb Tiger Inu را بررسی کنید!

توکنومیکس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

درک، توکنومیکس Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BNBTIGER بیشتر بدانید!

نحوه خریدBnb Tiger Inu (BNBTIGER)

آیا به دنبال نحوه خرید Bnb Tiger Inu هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Bnb Tiger Inu را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BNBTIGER به ارزهای محلی

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به VND
0.000000143022025
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AUD
A$0.0000000000082612
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به GBP
0.0000000000040219
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به EUR
0.00000000000461975
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به USD
$0.000000000005435
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MYR
RM0.000000000022827
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TRY
0.0000000002280526
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به JPY
¥0.00000000082612
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ARS
ARS$0.0000000077865071
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به RUB
0.0000000004306694
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به INR
0.0000000004794757
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به IDR
Rp0.0000000905832971
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PHP
0.0000000003214259
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به EGP
￡E.0.0000000002578364
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BRL
R$0.00000000002918595
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به CAD
C$0.00000000000755465
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BDT
0.0000000006651353
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به NGN
0.0000000079227082
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به COP
$0.00000002090382525
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ZAR
R.0.0000000000935907
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به UAH
0.0000000002289222
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TZS
T.Sh.0.00000001341972155
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به VES
Bs0.000000001157655
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به CLP
$0.0000000051089
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PKR
Rs0.0000000015344092
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به KZT
0.0000000029235952
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به THB
฿0.0000000001772897
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TWD
NT$0.00000000016658275
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AED
د.إ0.00000000001994645
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به CHF
Fr0.00000000000429365
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به HKD
HK$0.0000000000421756
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AMD
֏0.00000000208872485
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MAD
.د.م0.0000000000501107
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MXN
$0.00000000009994965
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SAR
ريال0.00000000002038125
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ETB
Br0.0000000008231851
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به KES
KSh0.0000000007026368
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به JOD
د.أ0.000000000003853415
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PLN
0.00000000001972905
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به RON
лв0.0000000000236966
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SEK
kr0.0000000000508716
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BGN
лв0.00000000000907645
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به HUF
Ft0.00000000181164855
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به CZK
0.0000000001133741
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به KWD
د.ك0.00000000000166311
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ILS
0.00000000001766375
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BOB
Bs0.0000000000376102
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AZN
0.0000000000092395
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TJS
SM0.00000000005027375
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به GEL
0.0000000000147832
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AOA
Kz0.00000000497253585
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BHD
.د.ب0.00000000000204356
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BMD
$0.000000000005435
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به DKK
kr0.000000000034784
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به HNL
L0.00000000014321225
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MUR
0.0000000002471838
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به NAD
$0.0000000000935907
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به NOK
kr0.0000000000542413
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به NZD
$0.00000000000940255
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PAB
B/.0.000000000005435
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PGK
K0.000000000022827
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به QAR
ر.ق0.0000000000197834
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به RSD
дин.0.0000000005465436
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به UZS
soʻm0.0000000662804772
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ALL
L0.00000000045192025
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ANG
ƒ0.00000000000972865
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به AWG
ƒ0.000000000009783
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BBD
$0.00000000001087
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BAM
KM0.0000000000091308
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BIF
Fr0.00000001617456
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BND
$0.00000000000701115
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BSD
$0.000000000005435
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به JMD
$0.00000000087150225
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به KHR
0.00000002191527875
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به KMF
Fr0.000000002299005
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به LAK
0.00000011815217155
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به LKR
රු0.0000000016534357
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MDL
L0.0000000000920689
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MGA
Ar0.0000000243721705
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MOP
P0.00000000004348
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MVR
0.0000000000831555
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MWK
MK0.00000000943575785
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به MZN
MT0.00000000034735085
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به NPR
रु0.0000000007673133
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به PYG
0.00000003854502
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به RWF
Fr0.000000007886185
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SBD
$0.00000000004473005
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SCR
0.00000000007429645
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SRD
$0.00000000021680215
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SVC
$0.00000000004755625
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به SZL
L0.0000000000935907
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TMT
m0.00000000001907685
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TND
د.ت0.00000000001585933
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به TTD
$0.00000000003690365
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به UGX
Sh0.00000001893554
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به XAF
Fr0.00000000305447
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به XCD
$0.0000000000146745
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به XOF
Fr0.00000000305447
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به XPF
Fr0.00000000055437
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BWP
P0.00000000007255725
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به BZD
$0.00000000001092435
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به CVE
$0.00000000051583585
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به DJF
Fr0.000000000961995
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به DOP
$0.00000000034811175
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به DZD
د.ج0.0000000007066587
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به FJD
$0.0000000000122831
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به GNF
Fr0.000000047257325
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به GTQ
Q0.0000000000416321
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به GYD
$0.0000000011379803
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) به ISK
kr0.00000000066307

منابع Bnb Tiger Inu

برای درک عمیق‌ تر Bnb Tiger Inu، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Bnb Tiger Inu
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Bnb Tiger Inu

امروز Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BNBTIGER به واحد USD برابر است با 0.000000000005435 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BNBTIGER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BNBTIGER نسبت به USD برابر است با $ 0.000000000005435. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bnb Tiger Inu چقدر است؟
ارزش بازار BNBTIGER برابر است با $ 3.20M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BNBTIGER چقدر است؟
عرضه در گردش BNBTIGER برابر است با 588,659.61T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BNBTIGER چقدر بوده است؟
BNBTIGER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000000000011449246 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BNBTIGER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BNBTIGER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000000000001738887 USD رسید.
حجم معاملات BNBTIGER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BNBTIGER برابر است با $ 29.37K USD.
آیا BNBTIGER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BNBTIGER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BNBTIGER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BNBTIGER به USD

مقدار

BNBTIGER
BNBTIGER
USD
USD

1 BNBTIGER = 0 USD

معامله BNBTIGER

/USDTBNBTIGER
$0.000000000005435
$0.000000000005435
-4.59%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,432.88

$4,135.49

$0.05864

$201.54

$4.7034

$4,135.49

$114,432.88

$201.54

$2.6416

$1,146.61

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001222

$0.01810

