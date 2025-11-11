BluWhale لایه ای هوش وب 3 است که برنامه های هوشمند، عوامل هوش مصنوعی و مدلها را از طریق مدیریت منابع با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاس بندی روی زنجیره، پشتیبانی میکند. در سال های گذشته، BluWhale شبکه ی هوش مصنوعی خود (بازار دوطرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول منحصر به فرد گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در یک ساختار گراف جهانی در 37 زنجیره پردازش کرده است. در حالی که The Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کرده اند، مقیاس پذیری آن ها برای هوش مصنوعی به شدت توسط تعداد و سرعت نودهایی که ساب گراف ها میتوانند ایجاد و مدیریت کنند، محدود شده است.