قیمت لحظه‌ ای Bluwhale Points امروز برابر است با 0.001571 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLUP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLUP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Bluwhale Points

Bluwhale Points قیمت لحظه ای(BLUP)

قیمت لحظه‌ ای 1 BLUP به USD:

$0.001571
$0.001571$0.001571
-6.43%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bluwhale Points (BLUP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bluwhale Points (BLUP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001568
$ 0.001568$ 0.001568
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001697
$ 0.001697$ 0.001697
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001568
$ 0.001568$ 0.001568

$ 0.001697
$ 0.001697$ 0.001697

--
----

--
----

-0.13%

-6.43%

-21.18%

-21.18%

قیمت لحظه‌ ای Bluwhale Points (BLUP) برابر است با $ 0.001571. در 24 ساعت گذشته، BLUP در بازه قیمتی حداقل $ 0.001568 تا حداکثر $ 0.001697 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BLUP برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BLUP در یک ساعت گذشته -0.13%، در 24 ساعت گذشته -6.43% و در 7 روز گذشته -21.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bluwhale Points (BLUP)

--
----

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Bluwhale Points برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.13K. عرضه در گردش BLUP برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.57M است.

تاریخچه قیمت Bluwhale Points (BLUP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Bluwhale Points برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00010796-6.43%
30 روز$ -0.001842-53.98%
60 روز$ -0.004027-71.94%
90 روز$ -0.000929-37.16%
تغییر قیمت امروز Bluwhale Points

امروز، BLUP تغییر $ -0.00010796 (-6.43%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Bluwhale Points

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.001842 (-53.98%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Bluwhale Points

با گسترش بازه به 60 روز، BLUP تغییر $ -0.004027 (-71.94%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Bluwhale Points

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000929 (-37.16%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Bluwhale Points (BLUP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Bluwhale Points را ببینید.

Bluwhale PointsBLUP چیست

BluWhale لایه ای هوش وب 3 است که برنامه های هوشمند، عوامل هوش مصنوعی و مدلها را از طریق مدیریت منابع با استفاده از پروتکل زمینه مدل برای مقیاس بندی روی زنجیره، پشتیبانی میکند. در سال های گذشته، BluWhale شبکه ی هوش مصنوعی خود (بازار دوطرفه) را به 4780 حساب سازمانی و بیش از 3,500,000 کیف پول منحصر به فرد گسترش داده و بیش از 800 میلیون کیف پول را در یک ساختار گراف جهانی در 37 زنجیره پردازش کرده است. در حالی که The Graph، OriginTrail و MindNetwork زیرساخت مشابهی طراحی کرده اند، مقیاس پذیری آن ها برای هوش مصنوعی به شدت توسط تعداد و سرعت نودهایی که ساب گراف ها میتوانند ایجاد و مدیریت کنند، محدود شده است.

هم اکنون Bluwhale Points در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Bluwhale Points خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BLUP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Bluwhale Points را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Bluwhale Points شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Bluwhale Points (USD)

ارزش Bluwhale Points (BLUP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bluwhale Points (BLUP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bluwhale Points را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bluwhale Points را بررسی کنید!

توکنومیکس Bluwhale Points (BLUP)

درک، توکنومیکس Bluwhale Points (BLUP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLUP بیشتر بدانید!

نحوه خریدBluwhale Points (BLUP)

آیا به دنبال نحوه خرید Bluwhale Points هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Bluwhale Points را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BLUP به ارزهای محلی

منابع Bluwhale Points

برای درک عمیق‌ تر Bluwhale Points، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Bluwhale Points
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Bluwhale Points

امروز Bluwhale Points (BLUP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BLUP به واحد USD برابر است با 0.001571 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BLUP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BLUP نسبت به USD برابر است با $ 0.001571. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bluwhale Points چقدر است؟
ارزش بازار BLUP برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BLUP چقدر است؟
عرضه در گردش BLUP برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLUP چقدر بوده است؟
BLUP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BLUP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BLUP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات BLUP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLUP برابر است با $ 7.13K USD.
آیا BLUP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BLUP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLUP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bluwhale Points (BLUP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BLUP به USD

مقدار

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.001571 USD

معامله BLUP

/USDTBLUP
$0.001571
$0.001571$0.001571
-6.37%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

