تحلیل تکنیکال امروز BluWhale AI (BLUAI) صفحه تحلیل BluWhale AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BLUAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BluWhale AI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت BluWhale AI (BLUAI) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.012816 -- -33.81% -5.36% -20.28%

BluWhale AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BluWhale AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 2 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 8 خنثی 0 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.012877 0.012875 مقاومت دوم 0.012875 0.012872 مقاومت اول 0.01287 0.012871 نقطه محوری 0.012868 0.012868 حمایت اول 0.012863 0.012865 حمایت دوم 0.012861 0.012864 حمایت سوم 0.012856 0.012861

سیگنال‌ های بازار BluWhale AI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.00M $5.67 M $6.67 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.05M خریدهای فعال 3 روزه $0.81 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.85 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.12M خریدهای فعال 7 روزه $19.54 M فروش‌ های فعال 7 روزه $19.43 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. BluWhale AI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BLUAIUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 -$0.03 M 0.01 2026-08-13 $0.03 M 0.01 2026-08-12 -$0.09 M 0.01 2026-08-11 -$0.10 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله BluWhale AI (BLUAI) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BluWhale AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BLUAI $0.012816 $0.012816 $0.012816 -2.92% 25.63M (USDT) معامله کنید