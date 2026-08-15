خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bless ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bless ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره BLESS

اطلاعات قیمت BLESS

جفت BLESS چیست؟

وایت‌ پیپر BLESS

وب‌سایت رسمی BLESS

توکنومیکس BLESS

پیش‌بینی قیمت BLESS

تاریخچه BLESS

راهنمای خرید BLESS

مبدل BLESS به ارز فیات

اسپات BLESS

فیوچرز USDT-M BLESS

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Bless (BLESS)

تحلیل تکنیکال امروز Bless (BLESS)

صفحه تحلیل Bless، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BLESS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bless را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Bless (BLESS)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.009974---27.18%+21.45%+73.58%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Bless

Bless اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bless در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 1
خرید 7
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 1خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.010003
0.009994
مقاومت دوم
0.009994
0.009988
مقاومت اول
0.009989
0.009985
نقطه محوری
0.00998
0.00998
حمایت اول
0.009975
0.009974
حمایت دوم
0.009966
0.009971
حمایت سوم
0.009961
0.009966

سیگنال‌ های بازار Bless

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.07M
$2.13 M
$2.06 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.06M
خریدهای فعال 3 روزه
$11.09 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$11.15 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.27M
خریدهای فعال 7 روزه
$48.32 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$48.59 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Bless جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BLESSUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.03 M0.01
2026-08-12-$0.05 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Bless بیشتر کاوش کنید

معامله Bless (BLESS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bless را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBLESS
$0.009974
$0.009974$0.009974
-5.89%
20.66M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BLESS به USD

مقدار

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.009974 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.