تحلیل تکنیکال امروز BIO Protocol (BIO) صفحه تحلیل BIO Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BIO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BIO Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت BIO Protocol (BIO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.02496 -- +0.20% -9.90% -35.72%

BIO Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BIO Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 4 خنثی 7 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 3 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 4 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02493 0.02493 مقاومت دوم 0.02493 0.02492 مقاومت اول 0.02492 0.02492 نقطه محوری 0.02492 0.02492 حمایت اول 0.02491 0.02491 حمایت دوم 0.02491 0.02491 حمایت سوم 0.0249 0.02491

سیگنال‌ های بازار BIO Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.03M $3.46 M $3.50 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.15 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.17 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. BIO Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BIOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.03 M 0.02 2026-08-14 -$0.03 M 0.02 2026-08-13 -$0.06 M 0.02 2026-08-12 -$0.08 M 0.02 2026-08-11 $0.04 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله BIO Protocol (BIO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BIO Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BIO $0.02496 $0.02496 $0.02496 +2.88% 2.65M (USDT) معامله کنید / USDC BIO $0.02492 $0.02492 $0.02492 +2.67% 2.25M (USDT) معامله کنید