پلتفرم Betura یک پلتفرم نسل جدید در حوزه Daily Fantasy Sports (DFS) است که در دسامبر 2023 تأسیس شد و با تلفیق شفافیت مبتنی بر بلاکچین و نوآوری هوش مصنوعی، تجربه‌ای جهانی، بدون نیاز به احراز هویت (KYC-Free) و با پرداخت‌های آنی ارائه می‌دهد. این پلتفرم که بر بستر Solana ساخته شده و از ETH، BNB و SOL پشتیبانی می‌کند، به بازیکنان امکان می‌دهد تیم‌های خود را تشکیل دهند، در مسابقات شرکت کنند و پاداش‌های واقعی کسب نمایند.