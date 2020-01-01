تحلیل تکنیکال امروز Audiera (BEAT) صفحه تحلیل Audiera، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BEAT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Audiera را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Audiera (BEAT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.46808 -- -81.03% -81.81% -28.96%

Audiera اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Audiera در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 21 خنثی 2 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.468 0.468 مقاومت دوم 0.468 0.468 مقاومت اول 0.468 0.468 نقطه محوری 0.468 0.468 حمایت اول 0.468 0.468 حمایت دوم 0.468 0.468 حمایت سوم 0.468 0.468

سیگنال‌ های بازار Audiera حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.03M $5.19 M $6.22 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.83M خریدهای فعال 3 روزه $44.23 M فروش‌ های فعال 3 روزه $43.40 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 2.40M خریدهای فعال 7 روزه $212.98 M فروش‌ های فعال 7 روزه $210.58 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Audiera جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BEATUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Audiera (BEAT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Audiera را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BEAT $0.4684 $0.4684 $0.4684 -29.88% 3.89M (USDT) معامله کنید