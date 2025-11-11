به BabySnek، پروژه نوآورانه میم‌کوین که دارایی‌های دنیای واقعی را در دنیای بلاکچین ادغام می‌ کند، خوش آمدید. هدف ما این است که با اتصال اشیاء فیزیکی به ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال را برای همه قابل دسترس کنیم. کشف کنید که چگونه مکانیسم منحصر به فرد «اثبات مالکیت» ما، دنیای دیجیتال و فیزیکی را به هم متصل می‌ کند و فرصت‌ های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد می‌ کند.