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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Lorenzo Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Lorenzo Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Lorenzo Protocol (BANK)

تحلیل تکنیکال امروز Lorenzo Protocol (BANK)

صفحه تحلیل Lorenzo Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BANK، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Lorenzo Protocol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Lorenzo Protocol (BANK)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03714---6.78%-38.03%-3.19%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Lorenzo Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 2
خنثی 2
خرید 22
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 2خنثی 2خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.03705
0.03705
مقاومت دوم
0.03705
0.03705
مقاومت اول
0.03705
0.03705
نقطه محوری
0.03705
0.03705
حمایت اول
0.03705
0.03705
حمایت دوم
0.03705
0.03705
حمایت سوم
0.03705
0.03705

سیگنال‌ های بازار Lorenzo Protocol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.54M
$7.94 M
$8.48 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.09M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.42 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$5.50 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.17M
خریدهای فعال 7 روزه
$12.42 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$12.59 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Lorenzo Protocol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BANKUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.06 M0.04
2026-08-14-$0.40 M0.04
2026-08-13-$0.43 M0.04
2026-08-12-$0.11 M0.04
2026-08-11-$0.58 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Lorenzo Protocol بیشتر کاوش کنید

معامله Lorenzo Protocol (BANK) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Lorenzo Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBANK
$0.03714
$0.03714$0.03714
+0.10%
69.91M (USDT)
/USD1BANK
$0.03719
$0.03719$0.03719
+0.48%
1.44M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BANK به USD

مقدار

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.03714 USD

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