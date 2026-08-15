تحلیل تکنیکال امروز BSquared Network (B2) صفحه تحلیل BSquared Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه B2، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BSquared Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت BSquared Network (B2) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.50959 -- +8.16% -2.49% -19.66%

BSquared Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت BSquared Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 10 خنثی 1 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 0 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.5117 0.5114 مقاومت دوم 0.5114 0.5113 مقاومت اول 0.5113 0.5112 نقطه محوری 0.511 0.511 حمایت اول 0.5109 0.5109 حمایت دوم 0.5106 0.5108 حمایت سوم 0.5105 0.5106

سیگنال‌ های بازار BSquared Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.22M $3.89 M $4.11 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.03M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.08 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.03M خریدهای فعال 7 روزه $0.18 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.15 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. BSquared Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت B2USDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.50 2026-08-14 $0.00 M 0.49 2026-08-13 $0.00 M 0.47 2026-08-12 $0.00 M 0.47 2026-08-11 $0.00 M 0.49 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله BSquared Network (B2) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BSquared Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT B2 $0.50959 $0.50959 $0.50959 +4.22% 139.44K (USDT) معامله کنید