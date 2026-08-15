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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ava AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ava AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره AVAAI

اطلاعات قیمت AVAAI

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وب‌سایت رسمی AVAAI

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تحلیل تکنیکال امروز Ava AI (AVAAI)

تحلیل تکنیکال امروز Ava AI (AVAAI)

صفحه تحلیل Ava AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AVAAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ava AI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Ava AI (AVAAI)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.013832--+60.79%+123.02%+92.08%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Ava AI

Ava AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ava AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 14
خنثی 2
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 7خنثی 0خرید 7
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 2خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.013894
0.013877
مقاومت دوم
0.013877
0.013858
مقاومت اول
0.013844
0.013846
نقطه محوری
0.013827
0.013827
حمایت اول
0.013794
0.013808
حمایت دوم
0.013777
0.013796
حمایت سوم
0.013744
0.013777

سیگنال‌ های بازار Ava AI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.46M
$4.22 M
$4.68 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.43 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.46 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.67 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.70 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Ava AI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت AVAAIUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Ava AI بیشتر کاوش کنید

معامله Ava AI (AVAAI) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ava AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTAVAAI
$0.013832
$0.013832$0.013832
-8.10%
5.48M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب AVAAI به USD

مقدار

AVAAI
AVAAI
USD
USD

1 AVAAI = 0.013832 USD

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