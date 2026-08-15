تحلیل تکنیکال امروز Ava AI (AVAAI) صفحه تحلیل Ava AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه AVAAI، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ava AI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Ava AI (AVAAI) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.013832 -- +60.79% +123.02% +92.08%

Ava AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ava AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 14 خنثی 2 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 7 خنثی 0 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.013894 0.013877 مقاومت دوم 0.013877 0.013858 مقاومت اول 0.013844 0.013846 نقطه محوری 0.013827 0.013827 حمایت اول 0.013794 0.013808 حمایت دوم 0.013777 0.013796 حمایت سوم 0.013744 0.013777

سیگنال‌ های بازار Ava AI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.46M $4.22 M $4.68 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.03M خریدهای فعال 3 روزه $1.43 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.46 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.03M خریدهای فعال 7 روزه $1.67 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.70 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Ava AI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت AVAAIUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Ava AI (AVAAI) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ava AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT AVAAI $0.013832 $0.013832 $0.013832 -8.10% 5.48M (USDT) معامله کنید