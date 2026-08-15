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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Atlético de Madrid ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Atlético de Madrid ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Atlético de Madrid (ATM)

تحلیل تکنیکال امروز Atlético de Madrid (ATM)

صفحه تحلیل Atlético de Madrid، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ATM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Atlético de Madrid را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Atlético de Madrid (ATM)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$1.5108---5.93%-47.63%+47.13%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Atlético de Madrid

Atlético de Madrid جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ATMUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.24 M1.49
2026-08-14-$0.28 M1.60
2026-08-13$0.19 M1.78
2026-08-12$0.14 M1.57
2026-08-11$0.00 M1.48

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Atlético de Madrid (ATM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Atlético de Madrid را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTATM
$1.5108
$1.5108$1.5108
-5.75%
39.82K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ATM به USD

مقدار

ATM
ATM
USD
USD

1 ATM = 1.5108 USD

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