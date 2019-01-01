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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Asteroid Shiba ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Asteroid Shiba ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ASTEROIDBSC

اطلاعات قیمت ASTEROIDBSC

جفت ASTEROIDBSC چیست؟

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تحلیل تکنیکال امروز Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

تحلیل تکنیکال امروز Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

صفحه تحلیل Asteroid Shiba، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ASTEROIDBSC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Asteroid Shiba را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0009618---7.52%-35.88%-35.88%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Asteroid Shiba

Asteroid Shiba اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Asteroid Shiba در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 1
خرید 7
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 1خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.000963
0.000962
مقاومت دوم
0.000962
0.000961
مقاومت اول
0.000961
0.000961
نقطه محوری
0.00096
0.00096
حمایت اول
0.000959
0.000959
حمایت دوم
0.000958
0.000959
حمایت سوم
0.000957
0.000958

سیگنال‌ های بازار Asteroid Shiba

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.17 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.17 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.23 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.23 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Asteroid Shiba جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ASTEROIDBSCUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Asteroid Shiba را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USD1ASTEROIDBSC
$0.0009667
$0.0009667$0.0009667
+97.81%
73.73M (USDT)
/USDTASTEROIDBSC
$0.0009618
$0.0009618$0.0009618
+95.60%
117.35M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ASTEROIDBSC به USD

مقدار

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.0009618 USD

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