تحلیل تکنیکال امروز Aster (ASTER) صفحه تحلیل Aster، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ASTER، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Aster را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Aster (ASTER) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.6009 -- -0.10% -3.81% -9.92%

Aster اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Aster در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 15 خنثی 9 خرید 2 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 8 خنثی 6 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 3 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.6011 0.601 مقاومت دوم 0.601 0.601 مقاومت اول 0.601 0.601 نقطه محوری 0.6009 0.6009 حمایت اول 0.6009 0.6009 حمایت دوم 0.6008 0.6009 حمایت سوم 0.6008 0.6008

سیگنال‌ های بازار Aster حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.04M $15.50 M $15.54 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.07M خریدهای فعال 3 روزه $5.44 M فروش‌ های فعال 3 روزه $5.51 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 1.12M خریدهای فعال 7 روزه $29.67 M فروش‌ های فعال 7 روزه $28.56 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Aster جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ASTERUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.14 M 0.60 2026-08-14 -$0.37 M 0.60 2026-08-13 -$0.23 M 0.60 2026-08-12 -$0.14 M 0.60 2026-08-11 -$0.36 M 0.60 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Aster (ASTER) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Aster را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 ASTER $0.6008 $0.6008 $0.6008 -0.19% 93.97K (USDT) معامله کنید / USDT ASTER $0.6009 $0.6009 $0.6009 -0.24% 661.31K (USDT) معامله کنید / USDC ASTER $0.6004 $0.6004 $0.6004 -0.19% 92.81K (USDT) معامله کنید