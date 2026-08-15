خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Aster ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Aster ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ASTER

اطلاعات قیمت ASTER

جفت ASTER چیست؟

وب‌سایت رسمی ASTER

توکنومیکس ASTER

پیش‌بینی قیمت ASTER

تاریخچه ASTER

راهنمای خرید ASTER

مبدل ASTER به ارز فیات

اسپات ASTER

فیوچرز USDT-M ASTER

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Aster (ASTER)

تحلیل تکنیکال امروز Aster (ASTER)

صفحه تحلیل Aster، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ASTER، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Aster را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Aster (ASTER)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.6009---0.10%-3.81%-9.92%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Aster

Aster اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Aster در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 15
خنثی 9
خرید 2
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 8خنثی 6خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 3خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.6011
0.601
مقاومت دوم
0.601
0.601
مقاومت اول
0.601
0.601
نقطه محوری
0.6009
0.6009
حمایت اول
0.6009
0.6009
حمایت دوم
0.6008
0.6009
حمایت سوم
0.6008
0.6008

سیگنال‌ های بازار Aster

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.04M
$15.50 M
$15.54 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.07M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.44 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$5.51 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
1.12M
خریدهای فعال 7 روزه
$29.67 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$28.56 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Aster جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ASTERUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.14 M0.60
2026-08-14-$0.37 M0.60
2026-08-13-$0.23 M0.60
2026-08-12-$0.14 M0.60
2026-08-11-$0.36 M0.60

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Aster بیشتر کاوش کنید

معامله Aster (ASTER) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Aster را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USD1ASTER
$0.6008
$0.6008$0.6008
-0.19%
93.97K (USDT)
/USDTASTER
$0.6009
$0.6009$0.6009
-0.24%
661.31K (USDT)
/USDCASTER
$0.6004
$0.6004$0.6004
-0.19%
92.81K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ASTER به USD

مقدار

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6009 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.