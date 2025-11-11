کوین AssetMint یک پلتفرم زیرساخت توکن‌ سازی و انطباق RWA است. این پلتفرم یک لایه اجرایی برای منطق نگاشت دارایی، ساخت نقدینگی، مسیریابی نظارتی و مدیریت DAO برای دارایی‌ های دنیای واقعی مانند املاک و مستغلات، اعتبار، مالکیت معنوی و جریان‌های درآمدی فراهم می‌ کند. این سیستم، انطباق قابل برنامه‌ ریزی و نقدینگی دو لایه (AMM + اجرای حرفه‌ ای) را برای پشتیبانی از انواع مختلف دارایی در حوزه‌ های قضایی ادغام می‌ کند.