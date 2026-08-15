تحلیل تکنیکال امروز REAL (ASSET)
تغییر قیمت REAL (ASSET)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.26485
|--
|+2.17%
|-2.37%
|+39.36%
REAL جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.26
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.27
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.26
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.26
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.26
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
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