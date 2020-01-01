تحلیل تکنیکال امروز AI Rig Complex (ARCSOL) صفحه تحلیل AI Rig Complex، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ARCSOL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل AI Rig Complex را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت AI Rig Complex (ARCSOL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07312 -- +1.54% +0.73% +11.85%

AI Rig Complex اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت AI Rig Complex در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 9 خنثی 1 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 1 خنثی 0 خرید 13 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07315 0.07314 مقاومت دوم 0.07314 0.07313 مقاومت اول 0.07313 0.07313 نقطه محوری 0.07312 0.07312 حمایت اول 0.07311 0.07311 حمایت دوم 0.0731 0.07311 حمایت سوم 0.07309 0.0731

سیگنال‌ های بازار AI Rig Complex حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $5.72 M $5.73 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.21 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.21 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. AI Rig Complex جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ARCSOLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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