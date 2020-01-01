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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره AI Rig Complex ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره AI Rig Complex ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز AI Rig Complex (ARCSOL)

تحلیل تکنیکال امروز AI Rig Complex (ARCSOL)

صفحه تحلیل AI Rig Complex، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ARCSOL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل AI Rig Complex را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت AI Rig Complex (ARCSOL)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.07312--+1.54%+0.73%+11.85%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت AI Rig Complex

AI Rig Complex اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت AI Rig Complex در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 9
خنثی 1
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 1خنثی 0خرید 13
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 1خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.07315
0.07314
مقاومت دوم
0.07314
0.07313
مقاومت اول
0.07313
0.07313
نقطه محوری
0.07312
0.07312
حمایت اول
0.07311
0.07311
حمایت دوم
0.0731
0.07311
حمایت سوم
0.07309
0.0731

سیگنال‌ های بازار AI Rig Complex

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.01M
$5.72 M
$5.73 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.04 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.21 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.21 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

AI Rig Complex جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ARCSOLUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله AI Rig Complex (ARCSOL) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای AI Rig Complex را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTARCSOL
$0.07312
$0.07312$0.07312
-4.56%
972.43K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ARCSOL به USD

مقدار

ARCSOL
ARCSOL
USD
USD

1 ARCSOL = 0.07312 USD

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