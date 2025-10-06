قیمت لحظه‌ ای America Party امروز برابر است با 0.0009617 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APETH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APETH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای America Party امروز برابر است با 0.0009617 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APETH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APETH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو America Party

America Party قیمت لحظه ای(APETH)

قیمت لحظه‌ ای 1 APETH به USD:

$0.0009627
$0.0009627$0.0009627
-7.58%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای America Party (APETH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت America Party (APETH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0009377
$ 0.0009377$ 0.0009377
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0015777
$ 0.0015777$ 0.0015777
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0009377
$ 0.0009377$ 0.0009377

$ 0.0015777
$ 0.0015777$ 0.0015777

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.54%

-7.58%

-19.53%

-19.53%

قیمت لحظه‌ ای America Party (APETH) برابر است با $ 0.0009617. در 24 ساعت گذشته، APETH در بازه قیمتی حداقل $ 0.0009377 تا حداکثر $ 0.0015777 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APETH برابر با $ 0.041828596012183014 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000003393228455216 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APETH در یک ساعت گذشته -0.54%، در 24 ساعت گذشته -7.58% و در 7 روز گذشته -19.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار America Party (APETH)

No.2200

$ 961.70K
$ 961.70K$ 961.70K

$ 56.35K
$ 56.35K$ 56.35K

$ 961.70K
$ 961.70K$ 961.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

ارزش بازار فعلی America Party برابر است با $ 961.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.35K. عرضه در گردش APETH برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 961.70K است.

تاریخچه قیمت America Party (APETH) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت America Party برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000078958-7.58%
30 روز$ -0.0000893-8.50%
60 روز$ -0.0017103-64.01%
90 روز$ -0.0086463-90.00%
تغییر قیمت امروز America Party

امروز، APETH تغییر $ -0.000078958 (-7.58%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه America Party

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000893 (-8.50%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه America Party

با گسترش بازه به 60 روز، APETH تغییر $ -0.0017103 (-64.01%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه America Party

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0086463 (-90.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت America Party (APETH) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت America Party را ببینید.

America PartyAPETH چیست

کوین AP$ یک توکن میم است که با موضوع حزب آمریکایی طراحی شده است.

هم اکنون America Party در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های America Party خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ APETH را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره America Party را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید America Party شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت America Party (USD)

ارزش America Party (APETH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از America Party (APETH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت America Party را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت America Party را بررسی کنید!

توکنومیکس America Party (APETH)

درک، توکنومیکس America Party (APETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APETH بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmerica Party (APETH)

آیا به دنبال نحوه خرید America Party هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی America Party را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

APETH به ارزهای محلی

1 America Party(APETH) به VND
25.3071355
1 America Party(APETH) به AUD
A$0.001461784
1 America Party(APETH) به GBP
0.000711658
1 America Party(APETH) به EUR
0.000817445
1 America Party(APETH) به USD
$0.0009617
1 America Party(APETH) به MYR
RM0.00403914
1 America Party(APETH) به TRY
0.040352932
1 America Party(APETH) به JPY
¥0.1461784
1 America Party(APETH) به ARS
ARS$1.377789122
1 America Party(APETH) به RUB
0.076205108
1 America Party(APETH) به INR
0.084841174
1 America Party(APETH) به IDR
Rp16.028326922
1 America Party(APETH) به PHP
0.056874938
1 America Party(APETH) به EGP
￡E.0.045623048
1 America Party(APETH) به BRL
R$0.005164329
1 America Party(APETH) به CAD
C$0.001336763
1 America Party(APETH) به BDT
0.117692846
1 America Party(APETH) به NGN
1.401889324
1 America Party(APETH) به COP
$3.698842455
1 America Party(APETH) به ZAR
R.0.016560474
1 America Party(APETH) به UAH
0.040506804
1 America Party(APETH) به TZS
T.Sh.2.374562321
1 America Party(APETH) به VES
Bs0.2048421
1 America Party(APETH) به CLP
$0.903998
1 America Party(APETH) به PKR
Rs0.271507144
1 America Party(APETH) به KZT
0.517317664
1 America Party(APETH) به THB
฿0.031370654
1 America Party(APETH) به TWD
NT$0.029476105
1 America Party(APETH) به AED
د.إ0.003529439
1 America Party(APETH) به CHF
Fr0.000759743
1 America Party(APETH) به HKD
HK$0.007462792
1 America Party(APETH) به AMD
֏0.369590927
1 America Party(APETH) به MAD
.د.م0.008866874
1 America Party(APETH) به MXN
$0.017685663
1 America Party(APETH) به SAR
ريال0.003606375
1 America Party(APETH) به ETB
Br0.145659082
1 America Party(APETH) به KES
KSh0.124328576
1 America Party(APETH) به JOD
د.أ0.0006818453
1 America Party(APETH) به PLN
0.003490971
1 America Party(APETH) به RON
лв0.004193012
1 America Party(APETH) به SEK
kr0.009001512
1 America Party(APETH) به BGN
лв0.001606039
1 America Party(APETH) به HUF
Ft0.320563461
1 America Party(APETH) به CZK
0.020061062
1 America Party(APETH) به KWD
د.ك0.0002942802
1 America Party(APETH) به ILS
0.003125525
1 America Party(APETH) به BOB
Bs0.006654964
1 America Party(APETH) به AZN
0.00163489
1 America Party(APETH) به TJS
SM0.008895725
1 America Party(APETH) به GEL
0.002615824
1 America Party(APETH) به AOA
Kz0.879868947
1 America Party(APETH) به BHD
.د.ب0.0003615992
1 America Party(APETH) به BMD
$0.0009617
1 America Party(APETH) به DKK
kr0.00615488
1 America Party(APETH) به HNL
L0.025340795
1 America Party(APETH) به MUR
0.043738116
1 America Party(APETH) به NAD
$0.016560474
1 America Party(APETH) به NOK
kr0.009597766
1 America Party(APETH) به NZD
$0.001663741
1 America Party(APETH) به PAB
B/.0.0009617
1 America Party(APETH) به PGK
K0.00403914
1 America Party(APETH) به QAR
ر.ق0.003500588
1 America Party(APETH) به RSD
дин.0.096708552
1 America Party(APETH) به UZS
soʻm11.728046904
1 America Party(APETH) به ALL
L0.079965355
1 America Party(APETH) به ANG
ƒ0.001721443
1 America Party(APETH) به AWG
ƒ0.00173106
1 America Party(APETH) به BBD
$0.0019234
1 America Party(APETH) به BAM
KM0.001615656
1 America Party(APETH) به BIF
Fr2.8620192
1 America Party(APETH) به BND
$0.001240593
1 America Party(APETH) به BSD
$0.0009617
1 America Party(APETH) به JMD
$0.154208595
1 America Party(APETH) به KHR
3.877814825
1 America Party(APETH) به KMF
Fr0.4067991
1 America Party(APETH) به LAK
20.906521321
1 America Party(APETH) به LKR
රු0.292568374
1 America Party(APETH) به MDL
L0.016291198
1 America Party(APETH) به MGA
Ar4.31255131
1 America Party(APETH) به MOP
P0.0076936
1 America Party(APETH) به MVR
0.01471401
1 America Party(APETH) به MWK
MK1.669616987
1 America Party(APETH) به MZN
MT0.061462247
1 America Party(APETH) به NPR
रु0.135772806
1 America Party(APETH) به PYG
6.8203764
1 America Party(APETH) به RWF
Fr1.3954267
1 America Party(APETH) به SBD
$0.007914791
1 America Party(APETH) به SCR
0.013146439
1 America Party(APETH) به SRD
$0.038362213
1 America Party(APETH) به SVC
$0.008414875
1 America Party(APETH) به SZL
L0.016560474
1 America Party(APETH) به TMT
m0.003375567
1 America Party(APETH) به TND
د.ت0.0028062406
1 America Party(APETH) به TTD
$0.006529943
1 America Party(APETH) به UGX
Sh3.3505628
1 America Party(APETH) به XAF
Fr0.5404754
1 America Party(APETH) به XCD
$0.00259659
1 America Party(APETH) به XOF
Fr0.5404754
1 America Party(APETH) به XPF
Fr0.0980934
1 America Party(APETH) به BWP
P0.012838695
1 America Party(APETH) به BZD
$0.001933017
1 America Party(APETH) به CVE
$0.091274947
1 America Party(APETH) به DJF
Fr0.1702209
1 America Party(APETH) به DOP
$0.061596885
1 America Party(APETH) به DZD
د.ج0.125040234
1 America Party(APETH) به FJD
$0.002173442
1 America Party(APETH) به GNF
Fr8.3619815
1 America Party(APETH) به GTQ
Q0.007366622
1 America Party(APETH) به GYD
$0.201360746
1 America Party(APETH) به ISK
kr0.1173274

برای درک عمیق‌ تر America Party، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی America Party
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره America Party

امروز America Party (APETH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APETH به واحد USD برابر است با 0.0009617 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APETH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APETH نسبت به USD برابر است با $ 0.0009617. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار America Party چقدر است؟
ارزش بازار APETH برابر است با $ 961.70K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APETH چقدر است؟
عرضه در گردش APETH برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APETH چقدر بوده است؟
APETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.041828596012183014 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000003393228455216 USD رسید.
حجم معاملات APETH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APETH برابر است با $ 56.35K USD.
آیا APETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APETH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به America Party (APETH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$0.0009627
$114,421.10
$4,136.56
$0.05836
$201.62
$4.6940
$4,136.56
$114,421.10
$201.62
$2.6409
$1,146.62
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.001293
$0.01799
$0.0000000000000001483
$0.1650
$0.0000000000303
$0.04466
$0.01799
