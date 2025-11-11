اقتصاد توکنی Ant Token (ANTY)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Ant Token (ANTY)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Ant Token (ANTY)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Ant Token (ANTY).
پروژه AntVerse جایی است که هوش مصنوعی با بازی و متاورس (جهان موازی) تلاقی میکند. هوش مصنوعی در بازی در متاورس - همه با هم AntVerse را میسازند. شما جرقه را میآورید - یک داستان، یک مفهوم، یک چشمانداز. ما موتور را میآوریم - یک هوش مصنوعی که آن را به یک بازی تبدیل میکند. نتیجه؟ یک میکروورس قابل بازی - لانه مورچه خودتان. اما اینجا متوقف نمی شود. هر لانه مورچه متصل میشود. گسترش مییابد. تکامل مییابد. با هم، AntVerse را میسازیم - یک مستعمره دیجیتال زنده و پویا. ویژگی های کلیدی: سازنده بازی هوش مصنوعی، اتاقهای بازی ماژولار (لانه های مورچه)، معماری متاورس مقیاسپذیر، حلقه خلق زنده، با پشتیبانی $ANT.
توکنومیکس Ant Token (ANTY): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Ant Token (ANTY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای ANTY که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های ANTY که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی ANTY را درک کردید، قیمت زنده توکن ANTY را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت Ant Token (ANTY)
تحلیل تاریخچه قیمت ANTY به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت ANTY
میخواهید بدانید که ANTY به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت ANTY ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
