پروژه AntVerse جایی است که هوش مصنوعی با بازی و متاورس (جهان موازی) تلاقی می‌کند. هوش مصنوعی در بازی در متاورس - همه با هم AntVerse را می‌سازند. شما جرقه را می‌آورید - یک داستان، یک مفهوم، یک چشم‌انداز. ما موتور را می‌آوریم - یک هوش مصنوعی که آن را به یک بازی تبدیل می‌کند. نتیجه؟ یک میکروورس قابل بازی - لانه مورچه خودتان. اما اینجا متوقف نمی‌ شود. هر لانه مورچه متصل می‌شود. گسترش می‌یابد. تکامل می‌یابد. با هم، AntVerse را می‌سازیم - یک مستعمره دیجیتال زنده و پویا. ویژگی‌ های کلیدی: سازنده بازی هوش مصنوعی، اتاق‌های بازی ماژولار (لانه‌ های مورچه)، معماری متاورس مقیاس‌پذیر، حلقه خلق زنده، با پشتیبانی $ANT.