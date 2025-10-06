قیمت لحظه‌ ای Ant Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANTY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANTY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ant Token امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ANTY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ANTY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ant Token

Ant Token قیمت لحظه ای(ANTY)

قیمت لحظه‌ ای 1 ANTY به USD:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ant Token (ANTY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:32:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ant Token (ANTY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Ant Token (ANTY) برابر است با $ 0. در 24 ساعت گذشته، ANTY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ANTY برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ANTY در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ant Token (ANTY)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Ant Token برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ANTY برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 0.00 است.

تاریخچه قیمت Ant Token (ANTY) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ant Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ 00.00%
60 روز$ 00.00%
90 روز$ 00.00%
تغییر قیمت امروز Ant Token

امروز، ANTY تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ant Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ 0 (0.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ant Token

با گسترش بازه به 60 روز، ANTY تغییر $ 0 (0.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ant Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ 0 (0.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ant Token (ANTY) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ant Token را ببینید.

Ant TokenANTY چیست

پروژه AntVerse جایی است که هوش مصنوعی با بازی و متاورس (جهان موازی) تلاقی می‌کند. هوش مصنوعی در بازی در متاورس - همه با هم AntVerse را می‌سازند. شما جرقه را می‌آورید - یک داستان، یک مفهوم، یک چشم‌انداز. ما موتور را می‌آوریم - یک هوش مصنوعی که آن را به یک بازی تبدیل می‌کند. نتیجه؟ یک میکروورس قابل بازی - لانه مورچه خودتان. اما اینجا متوقف نمی‌ شود. هر لانه مورچه متصل می‌شود. گسترش می‌یابد. تکامل می‌یابد. با هم، AntVerse را می‌سازیم - یک مستعمره دیجیتال زنده و پویا. ویژگی‌ های کلیدی: سازنده بازی هوش مصنوعی، اتاق‌های بازی ماژولار (لانه‌ های مورچه)، معماری متاورس مقیاس‌پذیر، حلقه خلق زنده، با پشتیبانی $ANT.

هم اکنون Ant Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ant Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ANTY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ant Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ant Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ant Token (USD)

ارزش Ant Token (ANTY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ant Token (ANTY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ant Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ant Token را بررسی کنید!

توکنومیکس Ant Token (ANTY)

درک، توکنومیکس Ant Token (ANTY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANTY بیشتر بدانید!

نحوه خریدAnt Token (ANTY)

آیا به دنبال نحوه خرید Ant Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ant Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Ant Token

برای درک عمیق‌ تر Ant Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Ant Token
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ant Token

امروز Ant Token (ANTY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ANTY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ANTY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ANTY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ant Token چقدر است؟
ارزش بازار ANTY برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ANTY چقدر است؟
عرضه در گردش ANTY برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANTY چقدر بوده است؟
ANTY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ANTY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ANTY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ANTY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANTY برابر است با $ 0.00 USD.
آیا ANTY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ANTY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANTY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:32:25 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

