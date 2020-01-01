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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره The Black Bull ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره The Black Bull ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز The Black Bull (ANSEM)

تحلیل تکنیکال امروز The Black Bull (ANSEM)

صفحه تحلیل The Black Bull، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ANSEM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Black Bull را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت The Black Bull (ANSEM)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.25701--+32.46%+47.55%+5,040.20%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت The Black Bull

The Black Bull اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Black Bull در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 3
خرید 5
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 10خنثی 0خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:فروش قویفروش 8خنثی 3خرید 1
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.2651
0.2641
مقاومت دوم
0.2641
0.2632
مقاومت اول
0.2628
0.2627
نقطه محوری
0.2618
0.2618
حمایت اول
0.2605
0.2609
حمایت دوم
0.2595
0.2604
حمایت سوم
0.2582
0.2595

سیگنال‌ های بازار The Black Bull

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.03M
$0.19 M
$0.22 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.71 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.74 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.42 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.43 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

The Black Bull جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ANSEMUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله The Black Bull (ANSEM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Black Bull را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USD1ANSEM
$0.25701
$0.25701$0.25701
+27.82%
253.37K (USDT)
/USDTANSEM
$0.25421
$0.25421$0.25421
+25.32%
2.33M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ANSEM به USD

مقدار

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.25701 USD

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