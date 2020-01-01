تحلیل تکنیکال امروز The Black Bull (ANSEM) صفحه تحلیل The Black Bull، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ANSEM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Black Bull را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The Black Bull (ANSEM) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.25701 -- +32.46% +47.55% +5,040.20%

The Black Bull اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Black Bull در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 3 خرید 5 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 8 خنثی 3 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.2651 0.2641 مقاومت دوم 0.2641 0.2632 مقاومت اول 0.2628 0.2627 نقطه محوری 0.2618 0.2618 حمایت اول 0.2605 0.2609 حمایت دوم 0.2595 0.2604 حمایت سوم 0.2582 0.2595

سیگنال‌ های بازار The Black Bull حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.03M $0.19 M $0.22 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.04M خریدهای فعال 3 روزه $1.71 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.74 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $3.42 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.43 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The Black Bull جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ANSEMUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The Black Bull (ANSEM) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Black Bull را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 ANSEM $0.25701 $0.25701 $0.25701 +27.82% 253.37K (USDT) معامله کنید / USDT ANSEM $0.25421 $0.25421 $0.25421 +25.32% 2.33M (USDT) معامله کنید