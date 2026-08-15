تحلیل تکنیکال امروز Allora (ALLO) صفحه تحلیل Allora، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ALLO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Allora را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Allora (ALLO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.26235 -- -15.12% -34.12% +203.68%

Allora اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Allora در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 2 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 9 خنثی 0 خرید 5 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.26226 0.26221 مقاومت دوم 0.26221 0.26215 مقاومت اول 0.2621 0.26211 نقطه محوری 0.26205 0.26205 حمایت اول 0.26194 0.26199 حمایت دوم 0.26189 0.26195 حمایت سوم 0.26178 0.26189

سیگنال‌ های بازار Allora حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.18M $1.46 M $1.64 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.04M خریدهای فعال 3 روزه $2.93 M فروش‌ های فعال 3 روزه $2.89 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.04M خریدهای فعال 7 روزه $9.06 M فروش‌ های فعال 7 روزه $9.10 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Allora جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ALLOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $1.02 M 0.27 2026-08-14 $5.67 M 0.27 2026-08-13 $0.87 M 0.29 2026-08-12 $1.49 M 0.31 2026-08-11 $0.00 M 0.30 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Allora (ALLO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Allora را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ALLO $0.2624 $0.2624 $0.2624 -2.29% 425.94K (USDT) معامله کنید / USDC ALLO $0.26142 $0.26142 $0.26142 -2.76% 203.74K (USDT) معامله کنید